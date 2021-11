Corona: Nach Sachsen stoppt auch Thüringen den Amateurfußball

Die dritte Saison in Folge steht der Amateurfußball teils still. Nun haben schon wieder zwei Landesverbände ihren Spielbetrieb vorerst eingestellt.

Am Dienstag verkündete die Thüringer Landesregierung das weitere Vorgehen in Bezug auf die Corona-Pandemie, das auch Einschränkungen für den Amateursport beinhaltet. Danach gilt ab Warnstufe 3 - derzeit flächendeckend in Thüringen ausgerufen - die 2G-Regel. Als Ausnahme wurde lediglich der "Kinder- und Jugendsport" sowie der "Profi-, Berufs- und Kadersport" definiert.

Nun hat der Thüringer Fußball-Verband (TFV) darauf reagiert und mitgeteilt, dass der Spielbetrieb auf Landesebene ausgesetzt wird - zumindest vorerst am kommenden Wochenende. Über einen vorzeitigen Beginn der Winterpause will der Vorstand am Freitag beraten. Der Nachwuchsbereich auf Landesebene ist von der Absetzung ebenso betroffen, weil eine unklare Sachlage über die Durchführbarkeit der Spiele unter Berücksichtigung der Einhaltung der 2G-Regeln aller an den Spielen beteiligter Erwachsener (z. B. Trainer) herrsche.

Seit Mittwoch steht schon fest, dass Sachsen seinen Spielbetrieb auf Landesebene in allen Altersklassen unterbricht. Bereits am vergangenen Wochenende hatte der Sächsische Fußball-Verband (SFV) die Maßnahme für den Fall des Erreichens der "Überlastungsstufe" beschlossen. Diese hat Sachsen am Buß- und Bettag erreicht, weitere Kontaktbeschränkungen für "private Zusammenkünfte" sind die Folge. Statt bislang zehn dürfen nun nur mehr maximal zwei Personen ohne 2G-Status - also geimpft oder genesen - gemeinsam Sport im Freien treiben, wobei Kinder bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres weiterhin nicht mitgezählt werden. Ob die neue Corona-Schutzverordnung einen verhältnismäßigen Spielbetrieb zulässt, bleibt laut SFV abzuwarten.