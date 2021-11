Corona legt Spitzenduo lahm - Mechtersheim auf Kurs Meisterrunde

Während das Spitzenduo der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Süd zwangspausieren musste, verpasste Ludwigshafen den Sprung auf Rang zwei. Mechtersheim verschaffte sich dagegen Luft im Kampf um die Meisterrunde.

Corona dringt auch immer tiefer in die westlichen Regionen der Bundesrepublik vor. So fielen dem Virus auch in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Süd zwei Spiele zum Opfer. Aufgrund mehrerer positiver Testergebnisse musste sowohl das Stadtduell zwischen der TSG Pfeddersheim und dem Klassenprimus Worms als auch das Spitzenspiel zwischen dem FV Dudenhofen und dem FC Hertha Wiesbach abgesagt werden. Wann die Spiele nachgeholt werden sollen, steht bislang noch nicht fest. Tabellarisch hatte diese Zwangspause aber keine Auswirkungen. Mit elf Punkten Vorsprung steht Worms weiterhin unangefochten an der Tabellenspitze. Verfolger Nummer eins darf sich weiter der FC Hertha Wiesbach nennen, der mit 34 Punkten auf Rang zwei rangiert.

Ludwigshafen hadert - Mechtersheim atmet auf

Dabei hätte es im Verfolgerfeld der Tabellenspitze durchaus Bewegung geben können. Die Arminia Ludwigshafen hatte beispielsweise die Möglichkeit, mit einem Punktgewinn beim TuS Mechtersheim in der Tabelle an Wiesbach vorbeizuziehen. Gegen eine taktisch äußerst disziplinierte Mechtersheimer Elf war für den Tabellendritten am vergangenen Dienstag aber nichts zu holen. Muth (18.) und Biedermann (43.) ebneten dabei schon in Durchgang eins den Weg zum siebten Saisonsieg. Kurz vor Schluss setzte Reitarov der starken Mannschaftsleistung mit seinem Treffer zum 3:0 die Krone auf (79.). Mechtersheim kann dadurch auch im Kampf um die Qualifikation zur Meisterrunde erst einmal aufatmen. Der Polster zur unteren Tabellenhälfte beträgt mittlerweile fünf Punkte.

Einen wichtigen Schritt Richtung Meisterrunde hat auch der FV 07 Diefflen gemacht. Mit 5:2 besiegte die Poß-Elf den FSV Viktoria Jägersburg und dürfte damit wohl schon mindestens mit einem Fuß in der Tür stehen. Der Abstand zur unteren Tabellenhälfte beträgt zehn Punkte, jedoch mit teilweise zwei Spielen mehr als die Konkurrenz. Auch das Kellerkind FV Eppelborn durfte sich über drei Punkte freuen. Mit 4:2 schlug der FVE die Zweitvertretung des SV Elversberg.

Erste Konsequenzen beim FC 09 Speyer

Am Tabellenende steht nach wie vor der FC 09 Speyer, der als einzige Mannschaft schon sicher an der Abstiegsrunde im kommenden Jahr teilnehmen wird. Mit 0:1 unterlag der FCS dem SV Röchling Völklingen - bereits die 16 Saisonpleite für das Schlusslicht. Erste Konsequenzen haben sich aus der sportlichen Talfahrt schon ergeben. Wie der Verein am heutigen Donnerstag via Facebook mitteilte, trat Chefcoach Thomas Heuß freiwillig von seinem Posten an der Seitenlinie zurück.