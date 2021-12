Corona-Infektion: Werder ohne Weiser ins Trainingslager

Der SV Werder Bremen muss vorerst auf Mitchell Weiser verzichten. Der 27-Jährige wurde positiv auf Corona getestet und wird auch nicht mit ins Trainingslager nach Spanien reisen.

Mitchell Weiser (Mi.) am Ball: Dieses Bild wird es im Bremer Trainingslager in Murcia nicht geben. imago images/Nordphoto

Mitchell Weiser kommt beim SV Werder Bremen weiterhin nicht in Tritt. Nun ist der Leihspieler von Bayer Leverkusen am Corona-Virus erkrankt und befindet sich bereits in häuslicher Isolation. "Mitch hat seit ein paar Tagen Symptome und wird zunächst 14 Tage in Quarantäne bleiben müssen", wurde Werders Leiter Profifußball, Clemens Fritz, in der Vereinsmeldung zitiert: "Daher ist klar, dass er nicht mit ins Trainingslager fahren wird."

Werder setzt wohl Gehaltszahlungen aus

Es gilt als offenes Geheimnis, dass Weiser sich bislang nicht gegen das Virus impfen lassen will. Am 8. Dezember öffentlich darauf angesprochen, entgegnete Fritz: "Natürlich sind wir im Austausch. Das ist aber auch eine persönliche Entscheidung. Wir werden keinen Druck ausüben und aufbauen." Ein vorzeitiges Ende der Leihe zog Werder seinerzeit nicht in Betracht. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Werder dem Spieler für den Zeitraum einer Isolation kein Gehalt zahlt. "Klar ist doch, dass es uns einiges an Geld kostet, wenn du nicht die Möglichkeit hast, auf Spieler zurückzugreifen", erläuterte Fritz.

Für Werder hat sich Weisers Gastspiel noch nicht ausgezahlt. Schon zweimal hatte er sich gegen Ende der Hinrunde als ungeimpfte Kontaktperson in Quarantäne begeben müssen. "Wir hoffen natürlich, dass er einen milden Verlauf hat und bald wieder zur Mannschaft stoßen kann", so Fritz. Auch sportlich spielt der U-21-Europameister von 2017 bislang keine große Rolle. Elfmal kam er in der Hinrunde zum Einsatz, sechsmal in der Startelf. Felix Agu hat auf dem rechten Flügel klar die Nase vorn.