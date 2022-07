Corona-Infektion überwunden: Miedema zurück im Training

Hoffnung für die niederländische Nationalelf: Vivianne Miedema ist zurück im Teamtraining. Die 26-jährige Stürmerin verpasste die EM-Partien gegen Portugal und die Schweiz wegen einer Corona-Infektion.

Trainierte wieder mit der Mannschaft: Vivianne Miedema (am Ball). IMAGO/ANP

Vor dem Viertelfinale gegen Frankreich am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) darf sich die Mannschaft der Niederlande wieder Hoffnung auf einen Einsatz von Star-Stürmerin Vivianne Miedema machen. Die 26-jährige Ex-Münchnerin, die vor dem Spiel gegen Portugal am zweiten Vorrundenspieltag positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, kehrte am Mittwoch zurück ins Training.

Eine Nachricht, die die Fans von "Oranje" dringend benötigten. Denn nach der Schulterverletzung und dem damit verbundenen frühen Aus von Kapitänin und Torhüterin Sari van Veenendaal verletzte sich jüngst mit Lieke Martens eine weitere Offensivspielerin in der Partie gegen die Schweiz. Am Dienstag gab es dann Gewissheit: Für die ehemalige Weltfußballerin ist die EM-Endrunde wegen einer Fußverletzung beendet.