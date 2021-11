Corona-Infektion: Interimstrainer Zenkovic kann Werder in Kiel nicht betreuen

Nächster personeller Rückschlag für den SV Werder Bremen: Interimstrainer Danijel Zenkovic und Mittelfeldspieler Nicolai Rapp wurden positiv auf das Coronavirus getestet.

Zenkovic, der die Mannschaft nach dem Rücktritt von Trainer Markus Anfang beim 1:1 gegen Schalke betreut hatte, und Rapp, der zuletzt gelbgesperrt fehlte, werden nicht dabei sein, wenn die Bremer am Samstagabend in Kiel gastieren. Sie haben sich in häusliche Quarantäne begeben.

Nach Vereinsangaben sind beide vollständig geimpft. Alle anderen Spieler und Mitglieder des Betreuerstabs seien am Dienstag zudem negativ getestet worden.

"Beide haben Symptome aufgewiesen, so dass sie PCR-Tests durchgeführt haben, die positiv ausgefallen sind. Ob sie sich im privaten oder im mannschaftlichen Umfeld angesteckt haben, steht noch nicht fest", wird Werders Mannschaftsarzt Dr. Daniel Hellermann auf der Vereinswebsite zitiert.

Das Training wird in den kommenden Tagen von U-19-Coach Christian Brand als Trainer begleitet. Unterstützt wird er von Ex-Werder-Profi Cedric Makiadi.