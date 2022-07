Corona-Infekt: Alaphilippes Pechsträhne geht weiter

Seit dem letzten Herbst trägt Julian Alaphilippe das Regenbogentrikot als aktueller Weltmeister. Nur zeigen konnte er es in dieser Saison nur wenig. Nun muss er erneut pausieren.

Eigentlich begann das Jahr für Julian Alaphilippe ganz gut. Bei der Baskenland-Rundfahrt konnte er die 2. Etappe für sich entscheiden, die 3. und 4. beendete er als Zweiter. Diesen Rang nahm er auch am Ende im Ranking des punktbesten Fahrers ein.

Dann aber kam der erste schwere Rückschlag: Ende April zog er sich bei einem Sturz bei der Flandern-Rundfahrt schwere Verletzungen zu, unter anderem brach er sich das Schulterblatt sowie zwei Rippen, zudem wurde auch seine Lunge in Mitleidenschaft gezogen. Rund neun Wochen Pause folgten für den Franzosen, die restliche Zeit reichte nicht mehr, um für den Saison-Höhepunkt fit zu werden: Sein Team QuickStep-AlphaVinyl nominierte den 30-Jährigen nicht für die Tour de France.

Alaphilippe änderte daraufhin sein Programm, seine Schwerpunkte lagen nun auf der Vuelta (19. August bis 11. September) sowie den Weltmeisterschaften in Australien (18. bis 25. September). Zur Vorbereitung auf diese beiden Rennen nahm er an der am Wochenende gestarteten Tour de Wallonie teil. Und konnte prompt die erste Etappe hinauf zur Mauer von Huy für sich entscheiden.

Am Montag erfolgte aber der erneute Rückschlag: Eine morgendliche Testung erbrachte bei Alaphilippe einen positiven Befund, weshalb er zur 3. Etappe nicht mehr an den Start ging.