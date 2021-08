Corona im Fußball: Bislang kein Versicherungsfall von VBG anerkannt

Rund 70 Profis infizierten sich seit Beginn der Pandemie allein in der Bundesliga mit Corona. Trotzdem gibt es seitens der Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) bisher keinen einzigen anerkannten Versicherungsfall - wie passt das zusammen?

Gerade einmal 13 Fälle wurden seit dem März 2020 der VBG in Hamburg aus der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga gemeldet. Das ergibt eine Anfrage des kicker. "Es gab bisher keine anerkannten Fälle, die auf eine Infektion in Verbindung mit der beruflichen Tätigkeit zurückzuführen sind", heißt es in der Stellungnahme. Wie in anderen Branchen sind die Hürden für eine Anerkennung recht hoch. Die Infektion muss in der Regel auf eine nachweislich mit dem Virus infizierte Person ("Indexperson") zurückzuführen sein. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung gehört dazu "der intensive und länger andauernde Kontakt" mit dieser Person.

Weil dieser Nachweis sehr schwer zu führen ist, verzichten die meisten positiv Getesteten auf einen Antrag bei der VBG. So gingen aus dem gesamten deutschen Profisport 136 Anträge ein, immerhin 54 sind als Versicherungsfälle anerkannt, darunter auch Athleten aus Einzelsportarten. Zwischen dem Profifußball und anderen Teamsportarten sieht die Berufsgenossenschaft keine gravierenden Unterschiede, die Hygienekonzepte seien ähnlich. Überall liege der Fokus darauf, infektionsverdächtige Personen durch regelmäßige Testungen schnell zu erkennen und aus dem Umfeld der anderen Personen zu entfernen.

Lob für die Klubs

"Das Testkonzept hat gewirkt, da es zu keinen uns bekannten größeren Ansteckungsereignissen kam. Infizierte Personen gab es, wodurch es vereinzelt zu Quarantänen - auch größerer Anteile des jeweiligen Teams - kam", so die VBG. Bei Mainz 05 wurden erst kürzlich drei Spieler positiv getestet, acht weitere in Quarantäne geschickt. Weitere Ansteckungen traten danach nicht auf. Im vergangenen Winter hatte die VBG in einer Evaluierung der Maßnahmen aller relevanten Ligen feststellen können, "dass die Hygienekonzepte von den Klubs angemessen umgesetzt worden sind".

Die Impfung macht für die VBG keinen Unterschied

Eine klare Meinung vertritt die Berufsgenossenschaft übrigens zur viel diskutierten Frage, ob sich alle Fußballprofis impfen lassen sollten: "Aus Sicht der VBG gelten die Corona-Arbeitsschutzverordnung sowie die dazugehörige SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel als Maßstab für die Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen. In diesen Regelungen wird keine Impfung gefordert, insofern kann eine Nicht-Impfung auch nicht als Fahrlässigkeit angesehen werden." Losgelöst von der Frage einer Impfung bestehe eine Leistungspflicht der Berufsgenossenschaft "im Regelfall auch bei fahrlässigem Verhalten einer versicherten Person".