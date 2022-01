Corona-Höchststand seit März 2020: Peking stoppt freien Ticketverkauf

Die Corona-Lage in China spitzt sich wenige Tage vor Beginn der Winterspiele von Peking zu. Der freie Ticketverkauf ist gestoppt worden.

Angesichts der sich zuspitzenden Corona-Situation hat das Organisationskomitee der Olympischen Winterspiele den freien Ticketverkauf gestoppt. "In Anbetracht der ernsten und komplizierten Lage (...) und um die Sicherheit aller Teilnehmer und Zuschauer zu gewährleisten, wurde beschlossen, keine Eintrittskarten mehr zu verkaufen, sondern sie in ein angepasstes Programm einzubinden, das Zuschauergruppen einlädt, während der Spiele vor Ort zu sein", erklärte das OK am Montag.

Die Organisatoren erwarten, "dass sich diese Zuschauer vor, während und nach jeder Veranstaltung strikt an die COVID-19-Gegenmaßnahmen halten, die die Voraussetzung für eine sichere und reibungslose Durchführung der Spiele sind", hieß es weiter in der Erklärung.

Keine Fans aus dem Ausland zugelassen

Dass die Spiele von 4. bis 20. Februar ohne Zuschauer aus dem Ausland stattfinden, wurde bereits im vergangenen September beschlossen. Bei den Spielen in Tokio im vergangenen Sommer waren überhaupt keine Besucher zugelassen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in China erreichte am Montag den höchsten Stand seit März 2020. Am Wochenende war zudem der erste Omikron-Fall in der Hauptstadt registriert worden.

Am Montag wurden in China 223 neue Fälle gemeldet, davon 80 in der vom Virus betroffenen Hafenstadt Tianjin und neun weitere, darunter auch Omikron-Fälle, in Kanton im Süden des Landes. Weitere 68 Fälle wurden aus der zentral gelegenen Provinz Henan gemeldet, wo für mehrere Millionen Einwohner teilweise Lockdown-Maßnahmen gelten und eine massive Testkampagne durchgeführt wurde.

Streng kontrollierte Blase

Zhuhai an der Grenze zu Macau forderte seine knapp 2,5 Millionen Einwohner auf, die Stadt nicht zu verlassen, nachdem mehrere Omikron-Fälle verzeichnet worden waren. Am Montag begannen Tests in der gesamten Stadt, die Schulen wurden geschlossen.

Obwohl China an seiner Null-Covid-Strategie und den strikten Einreisekontrollen festhält, wurden am Montag auch 60 neue "importierte" Fälle gemeldet. Einige Athleten und Repräsentanten sind bereits im Vorfeld der Spiele in der Hauptstadt eingetroffen. Sie begaben sich sofort in eine streng kontrollierte Blase, die sie vollständig vom Rest der Bevölkerung trennt.

Nachdem am Wochenende in Peking ein lokaler Fall von Omikron festgestellt worden war, verschärften die Behörden die Vorschriften für Personen, die aus anderen Teilen Chinas in die Hauptstadt einreisen.

Die infizierte Frau befinde sich weiter in Peking und sei nicht mit anderen infizierten Personen in Kontakt gekommen, erklärten die Gesundheitsbehörden, die rund 13.000 Personen getestet haben, die in demselben Gebiet lebten oder arbeiteten. Einige Touristenattraktionen in der Hauptstadt wurden ebenfalls geschlossen.