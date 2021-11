Corona-Fall in Wolfsburg: VfL ohne Keeper Casteels nach Sevilla

Ohne Torwart Koen Casteels muss der VfL Wolfsburg in der Champions League beim FC Sevilla antreten. Der Torwart wurde positiv auf COVID-19 getestet.

Es war durchaus ein Schock am frühen Morgen beim VfL Wolfsburg. Ein Corona-Test bei Torwart Koen Casteels fiel positiv aus, der Keeper musste sich statt mit der Mannschaft zum Flughafen nach Braunschweig in häusliche Quarantäne begeben. Der Belgier fehlt dem VfL somit im wichtigen Gruppenspiel am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Sevilla. Somit dürfte sein Vertreter seine Champions-League-Premiere feiern.

Zuletzt hatte Pavao Pervan schon einmal im Mittelpunkt gestanden. Vor dem Wolfsburger Königsklassen-Gastspiel bei RB Salzburg (1:3) hatte der Österreicher in seiner Heimat bei der Pressekonferenz auf dem Podium gesessen. Zwischen den Pfosten stand der 34-Jährige auf der größten internationalen Bühne allerdings noch nie. Das dürfte sich nun ändern.

27 Pflichtspiele machte Pervan seit 2018 für den VfL

Bislang hat Pervan, 2018 vom Linzer ASK gekommen und als Teil des Mannschaftsrats ein hochgeschätzter Profi, Casteels fast immer mit Bravour vertreten. In den vergangenen Jahren kam der Schlussmann, der sieben Länderspiele für Österreich absolviert hat, 19-mal in der Bundesliga zum Einsatz, zweimal stand er im DFB-Pokal zwischen den Pfosten. Und auch international hat Pervan schon seine Erfahrungen im VfL-Trikot gesammelt, in insgesamt sechs Europa-League-Partien war er dabei.

Nun also die Champions League, die nächste Stufe für den Routinier, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Gespräche über eine Verlängerung hat es bereits gegeben. "Ich hoffe, dass wir in absehbarer Zeit zu einer Einigung kommen", hatte Pervan zuletzt im kicker-Interview betont. Mit einer Top-Leistung in Spanien könnte der Keeper, der in dieser Saison noch ohne Pflichtspieleinsatz ist, weitere Argumente für sich sammeln.