Corona-Fall bei Werder: Friedl positiv getestet

Marco Friedl hat sich in der Länderspielpause mit dem Coronavirus infiziert und kehrt vorerst nicht nach Bremen zurück. Dafür ist Jean-Manuel Mbom früher als erwartet wieder da.

Werder Bremen hat am Sonntag einen Corona-Fall vermeldet: Marco Friedl, der nicht zum österreichischen Kader in der WM-Qualifikation gehörte, sondern nur auf Abruf zur Verfügung stehen sollte, ist positiv getestet worden und befindet sich in seiner österreichischen Heimat in häuslicher Isolation.

"Marco hatte an den freien Tagen an sich selbst Symptome festgestellt und hat daraufhin einen Test gemacht, der trotz vollständiger Impfung positiv ausgefallen ist", erklärt Werder-Mannschaftsarzt Dr. Daniel Hellermann. "Er hat uns sofort informiert, anschließend haben wir gemeinsam mit den Gesundheitsämtern in Bremen und in seiner österreichischen Heimat die nötigen Schritte eingeleitet."

Für Werder-Trainer Markus Anfang ist Friedls Ausfall sportlich vorerst verschmerzbar: Im kommenden Zweitligaspiel gegen den FC Schalke 04 am Samstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) fehlt der 23-jährige Innenverteidiger ohnehin gelbgesperrt.

Mbom "in den kommenden Tagen" schon wieder dabei

Auf Jean-Manuel Mbom kann Anfang hingegen schon früher als geplant wieder zurückgreifen. Nach seiner Roten Karte beim 0:4 gegen Polen kehrt der Rechtsverteidiger vorzeitig von der U-21-Nationalmannschaft zurück. Er werde "in den kommenden Tagen wieder dabei sein", heißt es in der Bremer Pressemitteilung.