Corona-Fälle: Zwei Spiele der Sportfreunde Lotte abgesagt

Die Sportfreunde Lotte müssen unfreiwillig eine Spielpause machen: Aufgrund mehrerer Corona-Fälle wurden zwei Regionalliga-Partien abgesagt.

Am Lotter Kreuz rollt der Ball dieses Wochenende nicht. imago images/Noah Wedel

Betroffen ist das für ursprünglich Samstag (14 Uhr) angesetzte Regionalliga-Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen sowie die Auswärtsbegegnung beim KFC Uerdingen am Dienstag (19 Uhr). "Aufgrund der erhöhten Anzahl an krankheits- bzw. quarantänebedingten Spielerausfällen im Kader der Sportfreunde Lotte sind die nächsten beiden Begegnungen der Blau-Weißen auf zunächst unbestimmte Zeit verlegt worden", heißt es seitens des Klubs, der in der Regionalliga West auf Rang 13 steht.

Ob auch das Heimspiel gegen Wiedenbrück, das am Freitag, 17. September, stattfinden soll, abgesagt werden muss, ist noch nicht klar. Nähere Informationen wollen die Sportfreunde so schnell wie möglich bekanntgeben.

Bereits gekaufte Tickets behalten für die noch ausstehenden Neuansetzungen Gültigkeit, können beim Klub aber auch storniert werden, wie der Viertligist auf seiner Website erklärt.