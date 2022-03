Corona-Fälle in Bochum: Duo fällt gegen Gladbach aus

Der VfL Bochum muss im kommenden Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf Milos Pantovic (25) und Robert Tesche (34) verzichten.

Wie der Verein am Dienstagmittag mitteilte, wurden die beiden Mittelfeldspieler positiv auf das Coronavirus getestet. "Beiden geht es gut", schrieb der VfL via Twitter. Chefcoach Thomas Reis am kommenden Freitag zum Auftakt des 27. Bundesliga-Spieltags im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf beide Spieler verzichten müssen.

Eine zwangsläufige Veränderung der Startelf bringt die Meldung nicht mit sich. Pantovic wurde beim 1:2 in Frankfurt am Sonntag erst eingewechselt, Tesche saß 90 Minuten auf der Bank.