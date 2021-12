Corona-Fälle bei Norwich: Partie gegen Leicester City abgesagt

In der Premier League sind in jüngster Vergangenheit zahlreiche Spiele abgesagt worden. Zu Beginn des neuen Jahres wird diese Flut erst einmal fortgesetzt.

Die Spieler von Norwich City können aktuell nicht in der Premier League antreten. imago images/Focus Images

16 Partien. So viele sind im Dezember in der Premier League aufgrund von COVID-19 abgesagt worden. Mit Hinblick auf die eigentlich angedachten 68 Spiele in der englischen Top-Liga im letzten Monat 2021 sind das rund 23 Prozent. Doch das Coronavirus plagt die englischen Vereine weiter.

So sehr, dass nun die erste Spielabsage im neuen Jahr 2022 feststeht: Die Begegnung zwischen Leicester City, das vor wenigen Tagen noch überraschend gegen Liverpool gewann, und Schlusslicht Norwich City wird verschoben.

Laut Angaben der Liga ist der Bitte des Premier-League-Rückkehrers Norwich stattgegeben worden. Den Canaries auf Platz 20 stünden nach Corona-Fällen und Verletzungen nicht die geforderten 13 Feldspieler sowie ein Torhüter zur Verfügung. "Der Verein bedauert die Unannehmlichkeiten für Leicester City und die Fans beider Klubs", teilte der Aufsteiger, der zuletzt mit 0:3 bei Crystal Palace verloren hatte, mit.