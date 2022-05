Corona-Erkrankung: Leitl im letzten Bundesligaspiel wohl nicht an der Seitenlinie

Bittere Nachricht für die SpVgg Greuther Fürth: Der bereits feststehende Absteiger wird am letzten Spieltag wohl ausgerechnet auf Trainer Stefan Leitl (44) verzichten müssen.

Es läuft nicht gerade nach Plan bei der SpVgg Greuther Fürth: Direkt wieder abzusteigen und dabei auch noch Erfolgscoach Stefan Leitl zu verlieren, war sicherlich nicht der Wunsch beim Kleeblatt. Für den Coach kommt es am 34. Spieltag aber fast schon etwas schlimmer.

Denn Leitl, der dank einer Klausel in seinem Fürther Vertrag zur kommenden Saison für 500.000 Euro zu Zweitliga-Konkurrent Hannover wechselt, ist laut Vereinsangaben am Coronavirus erkrankt. Aufgrund des positiven Schnelltests wird er das letzte Spiel als Fürther wohl verpassen.

Stattdessen soll Co-Trainer Andre Mijatovic die Leitung der Mannschaft am Samstag in Augsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) übernehmen. Auch ihn wird es nach Hannover ziehen, im Gegensatz zu seinem Cheftrainer erlebt er jedoch einen Abschied in Präsenz am letzten Bundesligaspieltag.