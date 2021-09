Corona-Chaos in Sao Paulo: Spiel zwischen Brasilien und Argentinien abgebrochen

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien ist abgebrochen worden. Grund dafür war offenbar das Mitwirken dreier in England beschäftigter Profis auf argentinischer Seite.

Die Geschichte eines denkwürdigen Südamerika-Klassikers hatte bereits wenige Stunden vor Anpfiff begonnen. Die brasilianische Gesundheitsbehörde Anvisa gab in einem Statement bekannt, über eine Quarantäne für die vier argentinischen Nationalspieler aus der englischen Premier League verfügt zu haben.

Der Anvisa zufolge hatten die vier betroffenen Spieler bei ihrer Einreise nach Brasilien angegeben, in den vergangenen 14 Tagen nicht in Großbritannien gewesen zu sein. Ausländische Personen dürfen laut der aktuellen Vorgaben derzeit nicht aus dem Vereinigten Königreich nach Brasilien einreisen, die England-Legionäre auf brasilianischer Seite hatten deshalb ebenfalls im Aufgebot gefehlt.

Dies schien zunächst nur eine kuriose Randnotiz zu sein, denn drei von ihnen - Giovanni Lo Celso, Cristian Romero (beide Tottenham Hotspur) sowie Emiliano Martinez (Aston Villa) - tauchten in der argentinischen Startelf auf und standen zum Anpfiff auch auf dem Feld.

Nach rund zehn Minuten wurde es dann unübersichtlich. An der Seitenlinie kam es zu einem Massenauflauf von Offiziellen, kurz darauf verließ die komplette argentinische Mannschaft das Feld. "Vier Leute kamen und haben das Spiel unterbrochen und die Conmebol forderte die Spieler auf, in die Umkleidekabine zu gehen", wurde der argentinische Verbandspräsident Claudio Tapia später in einem Verbands-Statement zitiert.

Es folgten skurrile Szenen: Während die Argentinier samt dem Unparteiischen-Gespann in den Katakomben verschwanden, blieben die Brasilianer auf dem Feld, trugen sogar ein drittes Tor herbei, um eine Trainingseinheit abzuhalten. Lionel Messi tauchte kurz auf dem Platz auf, trug dabei aber kein Trikot mehr, sondern ein Fotografen-Leibchen.

Nach knapp einer Stunde Unterbrechung gab der südamerikanische Fußballverband Conmebol bekannt, dass die Partie abgebrochen sei. Ob und wann die Partie fortgesetzt wird, ist derzeit unklar.

