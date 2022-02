Corona beim Trainerteam der Füchse: Hanning springt ein

Weil sowohl Cheftrainer Jaron Siewert als auch Co-Trainer Max Rinderle positiv auf das Coronavirus getestet wurden, übernimmt Geschäftsführer Bob Hanning interimsweise bei den Füchsen Berlin.

Springt bei den Füchsen Berlin an der Seitenlinie ein: Bob Hanning imago images/Jan Huebner

Die Füchse Berlin müssen voraussichtlich zwei Spiele auf ihr Trainerteam verzichten, denn Cheftrainer Siewert und sein Co Rinderle wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Auf den Wunsch von Siewert und Vorstand Sport Stefan Kretzschmar hin wird Geschäftsführer Hanning die Mannschaft während der Auswärtsspiele bei TuS N-Lübbecke (Sonntag, 16 Uhr) sowie am Dienstag (20.45 Uhr) in der EHF European League bei Bidasoa Irun betreuen.

"Es ist keine einfache Situation für die Füchse Berlin, dass beide Trainer gleichzeitig ausfallen. Wir werden aber noch enger zusammenrücken und diese Aufgabe gemeinsam lösen", sagte Hanning, der in der Liga zusätzlich von Kretzschmar unterstützt wird - und in der European League von Volker Zerbe.