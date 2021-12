Corona bei deutschen Rodlern: Loch und Eitberger positiv getestet

In Folge des Weltcups im sächsischen Altenberg wurden Rodel-Olympiasieger Felix Loch und Dajana Eitbeger positiv auf Corona getestet. Dies teilte der BSD am Mittwoch mit.

Bei beiden seien die Tests bereits nach dem vergangenen Weltcup-Wochenende im sächsischen Altenberg positiv ausgefallen. Loch und Eitberger fallen somit für den anstehenden Weltcup in Innsbruck aus. Die Teammitglieder, die engen Kontakt zu den beiden hatten, sind "in einem gesonderten Hotel in Innsbruck untergebracht und werden sich den Regularien entsprechend nur sehr eingeschränkt an der Bahn aufhalten und größtmöglichen Abstand halten", hieß es in der Erklärung des BSD.

"Positiv bleiben, negativ werden"

Eitberger teilte auf ihren sozialen Kanälen mit, es gehe ihr den Umständen entsprechend gut, auch wenn es "an dieser Situation nichts zu beschönigen gibt und ich zutiefst getroffen bin". Loch, der sich wie auch Eitenberger in häuslicher Quarantäne befindet, äußerte sich ebenfalls auf Instagram zu dem Testergebnis: "Schlitten in die Ecke stellen, positiv bleiben, negativ werden", schrieb der 32-Jährige und fand auch etwas Positives an der Isolation: "Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben die Weihnachtszeit mit meiner Familie verbringen".