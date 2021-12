Corona-Befund bei Hinterseer

Wenn Hannover 96 am Sonntagnachmittag (13.30 Uhr) auf Werder Bremen trifft, müssen die Niedersachsen ohne Lukas Hinterseer auskommen. Der Angreifer ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Steht 96 am Sonntag beim Heimspiel gegen Werder nicht zur Verfügung: Lukas Hinterseer. getty images

In den vergangenen vier Spielen hat der Stürmer stets in der Startformation gestanden, nun muss Hannover 96 vorerst auf ihn verzichten: Aufgrund eines Corona-Befunds hat sich Lukas Hinterseer in Isolation begeben.

Der 30-Jährige ist doppelt geimpft, hat nun aber leichte Symptome. Am Samstag hatte Hinterseer letztmals Kontakt zu seinen Teamkollegen, am Sonntag und Montag gab Interimstrainer Christoph Dabrowski frei.

Am Sonntag trifft 96 auf Werder. Durch die Siege gegen den Hamburger SV (1:0) und den FC Ingolstadt (2:1) hat sich Hannover im Tabellenkeller etwas Luft verschafft - nun steht die Prüfung gegen Bremen an. Auf Hinterseer kann Dabrowski dabei nicht bauen.