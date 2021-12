Corona-Ausbruch: Manchester United schließt Trainingsgelände - Ligaspiel in Gefahr

Am Montagnachmittag gab Manchester United positive PCR-Tests bekannt - und die Schließung des Trainingsgeländes. Wie es weitergeht, ist noch unklar.

Könnten am Dienstag pausieren müssen: Ralf Rangnick und Cristiano Ronaldo. imago images/Sebastian Frej

Nach dem Corona-Ausbruch bei Tottenham Hotspur ist nun auch Manchester United betroffen. Am Montagnachmittag bestätigten die Red Devils entsprechende Gerüchte. Mehrere Staff-Mitglieder wie auch Spieler der ersten Mannschaft sind betroffen, Namen wurden keine genannt.

Eine erste Maßnahme war am Montag, den "Carrington Training Complex" zu schließen, das Trainingsgelände des englischen Rekordmeisters, "um das Risiko weiterer Infektionen zu minimieren". Wie viele Spieler des Tabellenfünften direkt betroffen sind und ob das Ligaspiel bei Brentford am Dienstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) stattfinden kann, bleibt zur Stunde noch offen. Der Verein befindet sich diesbezüglich in Gesprächen mit Premier League.