Weil Gegner ASVEL Lyon-Villeurbanne durch mehrere Infektionen nicht die Mindestzahl an Spielern zur Verfügung hat, fällt das für Donnerstag geplante Gastspiel von Bayern München in der EuroLeague aus.

Die Reise nach Frankreich fällt zunächst aus: Nick Weiler-Babb (re.) & Co. sind am Donnerstag nicht am Ball. imago images/Beautiful Sports