Nach kicker-Informationen hat es beim 1. FC Kaiserslautern einen Corona-Ausbruch gegeben. Der Klub erklärte auf Nachfrage, dass er in Bälde auch öffentlich informieren werde.

Die anstehende Partie in der 3. Liga soll jedoch nicht gefährdet sein, der FCK empfängt an diesem Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) den SV Wehen Wiesbaden. Auch der DFB, der den Spielbetrieb in der 3. Liga verantwortet, ist bereits informiert worden.

Mehr Informationen in Kürze...