Corona-Ausbruch bei Tottenham - Droht nächste Absage?

Kurz vor dem entscheidenden Conference-League-Spiel gegen Rennes kämpfen die Tottenham Hotspur mit einem Corona-Ausbruch. Kommt es in der Liga zu einer Verschiebung?

Englischen Medienberichten zufolge sollen mindestens sechs Spieler der ersten Mannschaft unter den Infizierten sein, dazu kommen weitere Klubmitarbeiter. Noch am Sonntag hatten die Spurs in der Premier League mit 3:0 gegen Norwich gewonnen.

Trainer Antonio Conte muss also stark ersatzgeschwächt ins Spiel gegen Gruppensieger Rennes am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gehen, in dem seine Mannschaft im Fernduell mit dem punktgleichen Dritten Arnhem noch ums Weiterkommen in der Conference League kämpft.

Während die Austragung dieser Partie wegen der strengen UEFA-Regeln - bei mindestens 13 verfügbaren Spielern muss eine Mannschaft antreten - nicht gefährdet sein dürfte, könnte Tottenham bei der Premier League eine Verschiebung des kommenden Ligaspiels in Brighton am Sonntag (15 Uhr) erwirken. Diese hatte sich bei einigen Corona-bedingten Spielabsagen in der Vorsaison kulanter gezeigt.

Gegen eine Absage spricht allerdings, dass Tottenham schon mit einer noch nachzuholenden Ligapartie in den ohnehin vollgepackten Dezember gegangen ist. Das Gastspiel in Burnley hatte am 28. November wegen heftigen Schneefalls abgesagt werden müssen.