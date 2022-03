Corona-Ausbruch: Bayern spielen auch nicht in Mailand

Nach dem erneuten Corona-Ausbruch bei den Basketballern des FC Bayern München ist auch das für Freitag angesetzte Auswärtsspiel in der Euroleague bei Olimpia Mailand verlegt worden.

"Bei den Münchnern waren zuletzt zahlreiche Tests auf das Corona-Virus innerhalb des Kaders und im Trainer- und Betreuerstab positiv ausgefallen", hieß es in der Vereinsmitteilung vom Mittwoch.

Ein neuer Termin stand zunächst nicht fest. Schon das Nachholspiel bei Fenerbahce Istanbul musste verschoben werden.

Ist auch das Berlin-Spiel in Gefahr?

Am 8. März spielten die Münchner zuletzt in Bonn, gingen beim Topspiel gegen den Verfolger aber beim 61:96 deutlich unter. Seitdem ruht beim FCB der ball, die Partien gegen Unics Kasan, ratiopharm Ulm und Fenerbahce Istanbul konnten nicht gespielt werden. Ebenso wie nun die Partie gegen Mailand. Die Frage bleibt, ob der Vizemeister am Sonntag das Duell gegen Meister Alba Berlin bestreiten kann.