Corona-Absagen für drei Partien - Neckarsulm an der Spitze

Mit der Sport-Union Neckarsulm hat die Oberliga Baden-Württemberg einen neuen Tabellenführer. Die Schattenseite dieses 6. Spieltags: Drei Partien mussten abgesagt werden.

Das gibt zu denken: Ganze drei Partien des 6. Spieltags mussten in der Oberliga Baden-Württemberg an diesem Wochenende aufgrund von Corona-Infektionen abgesagt werden. Weder die Stuttgarter Kickers (beim FC Villingen), noch der SSV Reutlingen (gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen) oder der SGV Freiberg (bei der TSG Backnang) durften gegen den Ball treten. Eine krumme Tabelle ist die Folge - und erneut wachsende Sorge um die aktuelle Spielzeit.

Sportlich musste so ein neuer Tabellenführer gefunden werden, und da ließ sich die Sport-Union Neckarsulm nicht zweimal bitten. Mit 2:0 schlug man Schlusslicht FV Lörrach-Brombach. Es war ein durchaus verdienter Arbeitssieg, den Cancar vor und Pander nach der Pause herausschossen.

Einen Punkt, aber auch ein Spiel weniger auf der Habenseite als die Neckarsulmer hat der FV Ravensburg, der nach überzeugender Vorstellung Astoria Walldorf II mit 3:0 bezwang und damit auf Rang zwei klettert. Punktgleich reiht sich auch der SV Linx ein, der den SV Oberachern aufgrund einer Leistungssteigerung in Durchgang zwei knapp mit 1:0 schlug. Rubios Kopfballtreffer entschied letztlich die Partie.

Mit einem 2:1-Erfolg in Pforzheim zieht derweil der Göppinger SV in der Tabelle am 1. CfR vorbei, Göppingen drehte dabei erst in der Schlussviertelstunde einen Rückstand in einen Sieg um. Pforzheim ging erneut leer aus, ohne dabei aber zu enttäuschen. Keinen Sieger gab es beim torlosen, aber dennoch unterhaltsamen Aufeinandertreffen zwischen dem Freiburger FC und dem eigentlich so torhungrigen FSV Bietigheim-Bissingen. Zwar hatte der FSV mehr vom Spiel, die Freiburger aber standen stabil und bleiben im fünften Spiel in Folge ohne Niederlage. Auch der TSV Ilshofen und der 1. FC Bruchsal teilten sich die Punkte - und die Momentaufnahme, derzeit unterm Strich zu stehen. Schien die Heimelf durch einen Kurz-Doppelpack noch auf der Siegerstraße, verkürzte Amelhaf kurz vor dem Pausenpfiff. Schongars Treffer zum 2:2 bedeutete letztlich den Schlusspunkt - weil Bruchsal in Person von Amelhaf gar noch einen Strafstoß verschoss.

Am Sonntag steht noch das Duell zwischen dem FC Rielasingen-Arlen und dem FC Nöttingen an.