Cornerback Gilmore wechselt von den Patriots zu den Panthers

Nachdem sich Stephon Gilmore und die New England Patriots bei Vertragsgesprächen nicht einig geworden sind, wechselt der Cornerback zu den Carolina Panthers.

Laut US-Medienberichten erhalten die Pats im Gegenzug für Gilmore einen Sechstrundenpick im Jahr 2023. Zuvor hatte ESPN berichtet, dass Gilmore nach erfolglosen Verhandlungen bei New England aus dem Vertrag entlassen worden sei.

Cornerback Gilmore, Defensive Players of the Year anno 2019, hat die ersten Saisonspiele verletzungsbedingt verpasst. Der 31-jährige Routinier, der im zehnten Jahr in der NFL spielt, war bislang viermal in den Pro Bowl gewählt worden. Seit 2017 spielte er als Free Agent bei den Patriots. Zuletzt vertrat ihn J. C. Jackson in der Pats-Defense.

Der Ex-Champion, der am vergangenen Wochenende den Tampa Bay Buccaneers um den ehemaligen New-England-QB Tom Brady knapp unterlag, ist mit nur einem Sieg in den ersten vier Spielen schlecht aus den Startlöchern gekommen. Carolina, das seinerzeit Personalprobleme in der Secondary lösen muss, steht bei 3:1-Erfolgen. Mit Gilmores Comeback wird in Week 9 gerechnet.