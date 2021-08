Cordi jubelt zum Dritten - Harnik trifft für Dassendorf bereits zum neunten Mal

Drei Spiele, drei Siege - in Staffel 1 der Oberliga Hamburg sind die TuS Dassendorf, Concordia Hamburg und der USC Paloma noch ohne Verlustpunkte.

Die TuS Dassendorf schlug am Samstag den Bramfelder SV, dessen erstes Saisonspiel damit völlig in die Binsen ging, deutlich. Vor allem Martin Harnik bekam die Bramfelder Defensive nicht in den Griff. Viermal trug sich der Ex-Profi beim 5:1-Erfolg in die Torschützenliste ein. Es waren bereits seine Saisontreffer sechs bis neun.

Auch der USC Paloma hält seine Weste sauber. Beim SV Curslack-Neuengamme verließen die Uhlenhorster dank Kazizada und Mohr den Platz mit 2:1 als Sieger. Tags zuvor gewann Cordi dank eines genialen Moments von Ian Prescott Claus (76.) mit 1:0 gegen den VfL Lohbrügge.

Glücklos agierte hingegen der HSV Bamberk-Uhlenhorst beim 0:5 gegen den TSV Sasel. Dabei war BU zunächst eigentlich gut im Spiel. Ausgerechnet Samuel Hosseini erwischte seine ehemaligen Teamkameraden dann nach 19 Minuten aber kalt. Binnen 240 Sekunden stockten wenig später Grünberg (28.), Gerken (29.) und Zankl (32.), der auch den fünften Treffer erzielte, auf 4:0 für Sasel auf. Dem hatte BU nichts mehr entgegenzusetzen.



Neben den bereits angesprochenen Kickern aus Lohbrügge und Bramfeld wartet auch der FC Hamm United noch auf die ersten Punkte der Saison. Obwohl die Mannschaft von Sidnei Marschall erneut nicht schlecht spielte, war für sie auch gegen den Meiendorfer SV nichts zu holen. Das große Manko der "Geächteten" war erneut die Torausbeute. Die Gäste dagegen nutzten ihre Möglichkeiten konsequent aus und feierten so die ersten drei Zähler der Saison.