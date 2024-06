Copa America 2024: Ort, Zeitraum, Übertragung

Noch während der Europameisterschaft startet auch die Copa America 2024. Alle Infos zur südamerikanischen Nationenmeisterschaft im Überblick.

Was ist die Copa America?

Seit dem Jahr 1916, damals noch unter dem Namen "Campeonato Sudamericano de Futbol", wird bei der Copa America in einem kontinentalen Turnier der südamerikanische Nationenmeister im Fußball ermittelt.

Mit der aktuellen 48. Austragung gleicht die Copa America ihren Rhythmus an die Europameisterschaft an und wird künftig alle vier Jahren - in geraden Jahreszahlen - stattfinden. Bereits seit 1993 werden zudem nord- und mittelamerikanische Teams eingeladen, zwischenzeitlich (1999 - 2019) hatten sogar die japanische und katarische Nationalmannschaft teilgenommen.

Wo und wann findet die Copa America statt?

Mehr zur Copa America Spielplan

Gruppen

In diesem Jahr findet das kontinentale Fußballturnier in den USA statt. Gemäß des Rotationsprinzips hätte eigentlich Ecuador die Copa 2024 austragen sollen. Das Land im Nordwesten Südamerikas hatte laut des südamerikanischen Verbands CONMEBOL 2022 die Ausrichtung abgelehnt. So wurden schließlich die USA als zukünftiger Austragungsort vorgestellt.

Dies war einerseits Teil einer engeren Zusammenarbeit zwischen dem Verband CONMEBOL und der Nord- und Zentralamerikanischen und Karibischne Fußballkonföderation, kurz CONCACAF. Andererseits ermöglichte es dem Ausrichter der Weltmeisterschaft 2026 zusätzliche Pflichtspiele als Vorbereitung auf das kommende Großevent.

Die 48. Austragung der Copa America startet am Freitag, den 21. Juni (2 Uhr MESZ), mit dem Eröffnungsspiel des amtierenden Südamerikameisters Argentinien gegen Kanada und endet am selben Tag wie die Europameisterschaft, am 14. Juli (MESZ). In den knapp dreieinhalb Wochen wird in insgesamt 14 Stadien gespielt.

Wie ist der Modus bei der Copa America?

Zum zweiten Mal nach der Sonderausgabe zum 100-jährigen Jubiläum der Copa im Jahre 2016 wird das Turnier wieder mit 16 Mannschaften in einem Modus mit Gruppenphase und K.-o.-Runde ausgetragen. Diese setzen sich aus allen zehn Landesverbänden der CONMEBOL und sechs CONCACAF-Teilnehmern zusammen. Die CONMEBOL-Vertreter mussten daher keine Qualifikation durchlaufen, die CONCACAF-Teilnehmer schon.

Die Gruppenphase findet dabei mit vier Gruppen à vier Mannschaften statt, in denen jeweils die zwei besten Teams in die Finalrunde vorrücken. Inklusive des Finales werden insgesamt 32 Partien bei der diesjährigen Ausgabe ausgetragen.

Wie ist die Gruppeneinteilung?

Die Auslosung hat folgende Gruppen ergeben:

Gruppe A: Argentinien, Peru, Chile, Kanada

Gruppe B: Mexiko, Ecuador, Venezuela, Jamaika

Gruppe C: USA, Uruguay, Panama, Bolivien

Gruppe D: Brasilien, Kolumbien, Paraguay, Costa Rica

Welche Nationen haben die besten Titelchancen?

Auch in diesem Jahr sind die beiden Nationalmannschaften aus Argentinien und Brasilien wieder traditionell die Top-Favoriten auf den Sieg bei der Copa America. Die beiden Fußballmächte gehen mit den individuell bestbesetzten Kadern in das Turnier. Die Albiceleste um Superstar Lionel Messi, der nur ein Spiel bei der Copa bestreiten muss, um neuer alleiniger Rekordspieler zu werden, starten als amtierender Südamerika- und Weltmeister in das Turnier.

Neben den südamerikanischen Platzhirschen dürfen sich aber auch Kolumbien, die USA und Uruguay zu den erweiterten Titelkandidaten zählen. Zudem sollte auch ein Auge auf die Kanadier bei ihrer ersten Copa-America-Teilnahme geworfen werden. Die Nordamerikaner mit Bayern-Star Alphonso Davies und dem Ex-Leipzig-Trainer Jesse Marsch spielen seit der Amtsübernahme des US-Amerikaners Mitte Mai mutigen Fußball und konnten zuletzt den Franzosen die EM-Generalprobe verpatzen (0:0). Hier geht es zur Übersicht über alle Titelträger seit 1916.

Wer überträgt die Copa America?

Die Übertragungsrechte für die Copa America in Deutschland hat sich live und exklusiv Sportdigital Fußball gesichert. Doch dank einer Kooperation ist der erste Kanal des Streaming-Anbieters und somit ein Großteil der Spiele der diesjährigen Ausgabe auch über die Plattform DAZN empfangbar.

Welche Bundesliga-Spieler könnten ihren Vereinen fehlen?

Während in der Copa America die Gruppenphase am 1. Juli noch läuft, starten in Deutschland bereits die ersten Vereine in die diesjährige Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison. Die letzten Bundesligisten beginnen am Tag nach dem Finale (15. Juli) mit dem Training. So drohen auch im Sommer Ausfälle für einige Vereine - anders als im Winter mit Afrika- und Asien-Cup jedoch zumindest nur in der Vorbereitung. Folgende Bundesliga-Spieler sind nominiert worden:

Argentinien: Exequiel Palacios (Bayer 04 Leverkusen)

Ecuador: Piero Hincapie (Bayer 04 Leverkusen), Willian Pacho (Eintracht Frankfurt)

Kanada: Alphonso Davies (Bayern München)

USA: Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)