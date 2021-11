"Cooles Resultat" für Baumann - auch Dürr wieder stark

Romed Baumann schien nach Platz sechs mit sich und seiner Abfahrtswelt im Reinen. Und das galt erst recht für Slalom-Ass Lena Dürr, die sich Rang fünf sicherte - doch es gab gleich mehrere Gründe zur Freude.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftakt", sagte der 35-jährige Baumann nach der ersten Abfahrt der Olympia-Saison im verschneiten Lake Louise, Kanada: "Cooles Resultat, gleich die Olympia-Quali mitgenommen - das ist auch cool, dass dieses Thema gleich beim ersten Rennen abgehakt ist."

Beim Slalom in Killington, USA ging zwar Dürrs Podest-Serie nach zwei dritten Plätzen zuende, doch das war für die 30-Jährige kein Grund für Ärger. "Es war ein Traum zu fahren. Ich bin froh, dass ich es wieder so umsetzen und Levi bestätigen konnte", sagte sie zufrieden. Alpinchef Wolfgang Maier lobte: "Das war wieder eine absolute Weltklasse-Leistung von dir!"

Es war ein großer Kampf. Mikaela Shiffrin

1,55 Sekunden trennten sie im Schneegestöber in den Green Mountains von der umjubelten Siegerin Mikaela Shiffrin, die ihren 71. Weltcup-Erfolg holte. Es war ihr 46. Sieg in ihrem Spezialgebiet - so viele schaffte in einer Disziplin nur der große Schwede Ingemar Stenmark (Riesenslalom). Beim Siegerinterview weinte sie hemmungslos: "Es war ein großer Kampf."

Österreicher Mayer gewinnt Abfahrt in Lake Louise

Das galt auch für die Abfahrer in Lake Louise, wo der Österreicher Matthias Mayer gewann. DSV-Cheftrainer Christian Schwaiger war "ein bisschen zwiespältig". Einerseits hob er die "sehr gute Leistung" von Baumann hervor, der sich auch von kniffligen Sicht- und Pistenverhältnissen nicht habe schrecken lassen. "Es war schwierig, ich habe mich richtig zusammenreißen müssen, um den Fokus zu finden", sagte Baumann.

Er hat weit mehr drauf. Christian Schwaiger über Andreas Sander

Schwaiger haderte andererseits mit dem Abschneiden von Andreas Sander (32). Der Vize-Weltmeister kam gar nicht zurecht - und musste sich mit Rang 20 begnügen. "Er hat weit mehr drauf", sagte Schwaiger und forderte: "Er muss mehr das Limit suchen, um wieder ganz vorne mitzufahren."

Mannschaftlich aber durfte sich der Chef über "ein ordentliches Ergebnis" freuen - und das ohne Topstar Thomas Dreßen, der nach seiner zweiten Knie-OP frühestens im Januar einsteigen wird. Josef Ferstl meldete sich nach überstandener Oberschenkelverletzung als guter 19. zurück, auch Dominik Schwaiger und Simon Jocher fuhren auf den Rängen 23 und 30 in die Punkte. "Es war kein schlechter Auftakt", bilanzierte Schwaiger - aber dennoch ein turbulenter.

Das erste Rennen in der Königsdisziplin am Freitag fiel dem Wetter zum Opfer, auch der erste Super-G der Saison am Sonntag war nicht zu retten. Immerhin verflog die Aufregung um angebliche Corona-Fälle schnell: Neun der zehn auffälligen Personen waren falsch positiv.

In Killington musste der Riesenslalom am Samstag wegen Windes nach neun Fahrerinnen abgebrochen werden. Auch tags darauf blies und schneite es, doch Dürr behielt kühlen Kopf. Im Finale büßte sie nur einen Rang ein, zum Podium fehlten 0,72 Sekunden.