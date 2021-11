"Cooler Jahresabschluss"? Voss-Tecklenburg gibt Marschroute gegen Portugal vor

Im letzten Länderspiel des Jahres erwartet die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in der WM-Quali Verfolger Portugal. Trainerin Martina Voss-Tecklenburg mahnt, doch hat auch einen Matchplan in Petto.

Das Hilton-Hotel im portugiesischen Almancil an der Algarve ist vielen Mitgliedern der DFB-Reisegruppe noch bestens bekannt. Auch im März 2020 übernachtete die Frauen-Nationalmannschaft in dem Fünfsternehaus im Nobel-Ferienort am Atlantik. "Wir fühlen uns wohl und kennen uns hier aus. Heute Morgen waren wir schon am Strand und haben einen Spaziergang gemacht", erzählt eine gut gelaunte Martina Voss-Tecklenburg vor dem letzten WM-Qualifikationsspiel des Jahres am Dienstag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) in Faro.

Die wohl schwierigste Aufgabe steht bevor

Portugal, aktuell Tabellenzweiter, gilt als sportlich schwierigste Aufgabe für die deutsche Mannschaft in der Gruppe H. Bislang ist die Bilanz des DFB-Teams in der WM-Qualifikation makellos: fünf Spiele, 15 Punkte. Am Dienstag sollen drei weitere Zähler hinzukommen. "Portugal hat offensive Qualität. Sie haben sich entwickelt", weiß Voss-Tecklenburg. Aber: "Wir wollen ihnen unser Spiel aufzwingen, gehen voller Selbstbewusstsein in die Partie. Wir wissen, dass wir die bessere Mannschaft sind und wollen gewinnen. Ich bin mir sicher, dass wir eine gute Leistung zeigen werden. Die Zuschauer können ein gutes Spiel erwarten."

Sollte die deutsche Mannschaft in Faro gewinnen, würde der Vorsprung auf Portugal schon fünf Zähler betragen. Voss-Tecklenburg: "Das wäre ein cooler Jahresabschluss. Wir wollen einen großen Schritt in Richtung WM 2023 in Australien und Neuseeland machen."

Kleinherne und Marozsan kehren zurück

Die Bundestrainerin kann an der Algarve personell aus den Vollen schöpfen. Auch die zuletzt erkälteten Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt) und Dzsenifer Marozsan (OL Reign/USA), die beide am vergangenen Freitag in Braunschweig beim 8:0-Erfolg gegen die Türkei noch pausieren mussten, sind wieder einsatzbereit.

Gunnar Meggers