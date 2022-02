"Coole Gegner", fehlende Ergebnisse: Voss-Tecklenburg hebt das Positive hervor

Ein von den Ergebnissen her ernüchternder Arnold Clark Cup aus deutscher Sicht: Kein einziges Spiel haben die DFB-Frauen gewonnen - und beim 1:3 gegen England vor allem defensiv nicht gut ausgesehen. Martina Voss-Tecklenburg bläst aber nicht Trübsal.

Dass der deutschen Nationalmannschaft zum Start ins EM-Jahr 2022 beim Arnold Clark Cup gleich über zehn Spielerinnen, darunter Stützen wie Kapitänin Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Marina Hegering (FC Bayern München), Spielmacherin Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon) oder auch Melanie Leupolz (FC Chelsea) gefehlt hatten, erwähnte Martina Voss-Tecklenburg nochmals kurz.

Dennoch hatte sich die Bundestrainerin bei dem Vier-Nationen-Turnier andere Resultate erhofft. Es gab ein 1:1 gegen Spanien, ein 0:1 gegen Kanada und nun das 1:3 gegen England. Die Partie gegen die Britinnen offenbarte dabei defensive Schwächen, die deutsche Hintermannschaft sah bei allen drei Gegentreffern nicht gut aus. Allen voran die Innenverteidigerinnen Jana Feldkamp und Sophia Kleinherne (jeweils kicker-Note 5) als auch Rechtsverteidigerin Maximiliane Rall (4,5) ließen sich bei den Gegentoren zu leicht ausspielen.

Nach vorne ging ebenfalls wenig, es fehlte an zündenden Ideen. Längere Phasen, in denen die Engländerinnen mal konsequent in Gefahr gebracht wurden, gab es nicht. Abschlüsse am Fließband schon gleich gar nicht. So war es Lina Magulls Fuß vorbehalten, mit einem direkt verwandelten Freistoß kurz vor der Pause immerhin das zwischenzeitliche 1:1 zu machen - letztlich hatte der Treffer ob der 1:3-Niederlage aber nur mehr statistischen Wert.

Voss-Tecklenburg: "Riesiger Erfahrungswert"

Groß kritisieren wollte die Bundestrainerin ihr ersatzgeschwächtes Team im ZDF-Interview aber nicht, sie betrachtete vielmehr das große Ganze: "Wir nehmen mit, dass wir drei coole Gegner hatten." Die ganzen Ausfälle hätte zwar geschmerzt, dennoch seien die Spiele in ihren Augen in großen Teilen auf Augenhöhe gewesen. Alles in allem ein "riesiger Erfahrungswert" für ihre junge Mannschaft. "Wir haben viele junge Spielerinnen hier gehabt, die sicherlich viel gelernt haben."

Für Voss-Tecklenburg war aber klar, dass es noch reichlich Arbeit zu erledigen gilt: "Wir wissen, was wir zu tun haben bis zur EM." Dass es bei der Europameisterschaft im Sommer, die in England zwischen dem 6. und 31. Juli 2022 steigt, andere Ergebnisse braucht, verstehe sich von selbst.

"Wir werden die Themen bearbeiten, die wir haben", sagte Voss-Tecklenburg in der Hoffnung, dass ihre Spielerinnen an den nun gemachten Erfahrungen wachsen werden. Für die EM gab die Bundestrainerin direkt die Marschroute vor: "Wir wollen eine gute Rolle spielen und wir wollen in der Gruppe weiterkommen. Wir gehen optimistisch unser Ziel an."