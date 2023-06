Cook, Hopkins, Elliott: Diese namhaften NFL-Spieler haben aktuell kein Team

Die National Football League bereitet sich immer intensiver auf die kommende Regular Season vor. Die Spieler trainieren, schwitzen, lernen. Auch die, die derzeit noch ohne Team unterwegs sind. Ein Blick auf die sogenannten Free Agents zeigt aber schnell, dass viele von ihnen sicherlich nicht so lange warten werden. Qualität ist vorhanden.

In der Nacht von 7. auf 8. September 2023 steigt zu deutscher Zeit um 2.20 Uhr das Auftaktspiel der neuen Regular Season zwischen dem amtierenden Super-Bowl-Sieger aus Kansas City und den Detroit Lions.

Es bleibt also noch genug Zeit für die 32 Teams, sich intensiv auf die Spielzeit 2023/24 vorzubereiten und den Kader bestmöglich in Form zu bringen, am Ende die weniger überzeugenden Spieler auszusieben und gegebenenfalls nachzulegen. Auch, wenn zum Beispiel Verletzungen passieren sollten.

Material zum Nachlegen gibt es in jedem Fall noch reichlich, wie ein Blick auf die aktuell noch verfügbaren Free Agents zeigt.

Aktuell geparkt: Quarterbacks, Running Backs, Wide Receiver

Viele junge Quarterbacks sind im diesjährigen Draft mal wieder an Land gezogen worden - etwa Bryce Young von den Carolina Panthers an 1. Stelle, C. J. Stroud von den Houston Texans auf der 2 oder der hochveranlagte Anthony Richardson von den Indianapolis Colts auf Platz 4.

Auf der anderen Seite sind gestandene Spielmacher abgerutscht - oder besser: für den Moment komplett rausgerutscht. Gut möglich aber, dass so Herrschaften wie Carson Wentz (30, früher Eagles und Colts, zuletzt Commanders), der kommende TV-Experte sowie langjährige Falcons-Anführer Matt Ryan (38, 14 Jahre bei den Falcons, zuletzt Colts) oder auch Teddy Bridgewater (30, zuletzt Dolphins) noch vor oder mitten in der neuen Saison wieder an Land gezogen werden.

Groß ist auch das Feld der aktuellen Free Agents auf der Position des Running Backs: Namen wie die jüngst von den Vikins entlassene Walzmaschine Dalvin Cook (27), den langjährigen Cowboys-Star Ezekiel "Zeke" Elliott (27), Leonard Fournette (28, zuletzt Buccaneers), Kenyan Drake (29, zuletzt Ravens), Melvin Gordon (30, zuletzt Chiefs) oder auch Kareem Hunt (27, zuletzt Browns) tummeln sich auf der Liste.

Dringend benötigt werden natürlich auch immer zuverlässige und starke Wide Receiver, die ein Spiel mit famosen Catches allein entscheiden können. Gibt es nicht als Free Agent aktuell? Oh doch: DeAndre Hopkins (31) und die Arizona Cardinals haben jüngst den Vertrag aufgelöst, ab sofort ist der zuletzt (vor allem wegen einer 6-Spiele-Sperre und Verletzungen) nicht mehr so produktive Star wieder zu haben. Und auf dem Papier kann ein gesunder Hopkins alles. Auch ein alternder Julio Jones (34, zuletzt Titans), ein Jarvis Landry (30, zuletzt Saints), ein Kenny Golladay (29, zuletzt Giants), T. Y. Hilton (33, zuletzt Cowboys) oder N'Keal Harry (25, zuletzt Bears) sind sicherlich Überlegungen wert. Ebenso Tight End Marcedes Lewis (39, zuletzt Packers).

Stichwort Defense

Und auch wenn Abwehrreihen der 32 NFL-Teams eine Kurz benötigen, dann gibt es auch hier Free-Agent-Abhilfe. Angefangen mit Yannick Ngakoue. Der 28-jährige Defensive End ist stark bei Sacks und Quarterback-Hits, aber schwach gegen den Lauf. Das ist womöglich auch der Grund dafür, dass Ngakoue - seit 2016 in der Liga - nun auf der Suche nach seinem sechsten Team ist. Zuletzt war bei den Colts.

Edge Rusher Jadeveon Clowney (30, zuletzt Browns), die Cornerbacks Marcus Peters (30, zuletzt Ravens) sowie Bryce Callahan (31, zuletzt Chargers) und auch der nimmermüde Justin Houston (34, zuletzt Ravens) stünden ebenfalls für eine schnelle NFL-Rückkehr zur Verfügung. Genauso bekannte Akteure wie Defensive Tackle Ndamukong Suh (36, zuletzt Eagles), die Linebacker Kyle Van Noy (32, zuletzt Chargers), Trey Flowers (29, zuletzt Dolphins) und Anthony Barr (31, zuletzt Cowboys) oder auch der jahrelange für die 49ers auflaufende Kicker Robbie Gould (40).

Kurzum: Diese und weitere Spieler werden auf ihre Chance warten - und viele von ihnen werden früher oder später zum Zug kommen.