Conteh weckt Interesse aus der Bundesliga

Mit dem SC Paderborn wird Sirlord Conteh, der meist als Joker zum Einsatz kommt (21-mal in der Saison), angesichts von zehn Punkten Rückstand bei noch sechs verbleibenden Spielen nicht den Sprung in die Bundesliga schaffen. Dennoch könnte der 27-Jährige im kommenden Jahr im Oberhaus spielen. "An Sirlord Conteh und auch an anderen Spielern besteht Interesse aus der 1. Liga“, so Paderborns Geschäftsführer Sport Benjamin Weber.