Conte schon wieder vor Abschied? "20 Stunden Tottenham" vielleicht "nicht genug"

Die Tottenham Hotspur stecken mitten in einer sportlichen Krise. Trainer Antonio Conte hinterfragt sich und seine bislang kurze Amtszeit bemerkenswert offen.

Vielleicht sei es einfach nicht genug. Vielleicht sei auch er einfach nicht "so gut". Tottenhams sportliche Krise mit vier Niederlagen innerhalb von fünf Ligaspielen setzt Trainer Antonio Conte zu. Völlig niedergeschlagen stellte sich der sonst so stolze Italiener, der die Spurs erst am 2. November letzten Jahres übernommen hatte, am Mittwochabend der Presse. Gerade hatte seine Mannschaft mit 0:1 beim Abstiegskandidaten Burnley verloren.

Direkt nach dem Schlusspfiff verzichtete der 52-Jährige darauf, über die Leistung in den 90 Minuten zu sprechen. "Vier Niederlagen in fünf Spielen sind für Tottenham inakzeptabel", sprach Conte mit wackliger Stimme ins Mikrofon. "Ich bin hierhergekommen, um dem Klub zu helfen, um die Situation zu verbessern", so der frühere Chelsea-Trainer. "Aber vielleicht verschlechtert sich die Situation im Moment."

"Seriengewinner" ohne Konstanz - Kane im Formtief

Womit er im regnerischen und windigen Burnley den Nagel auf den Kopf traf. Während die Spurs in den ersten zwölf Partien unter dem selbst ernannten "Seriengewinner" wettbewerbsübergreifend nur zweimal verloren hatten, setzte es in den darauffolgenden zehn Spielen gleich sechs Niederlagen. Der überraschende und dramatische 3:2-Sieg bei ManCity vier Tage zuvor, der wie ein Ruck die Kehrtwende bringen sollte? Offenbar ein Tropfen auf den heißen Stein.

Auch nach knapp vier Monaten bekommt Conte keine Stabilität und Konstanz implementiert, weiterhin scheinen die Spieler überfordert mit dem gewohnten 3-5-2-System des Italieners, der immer noch nach seiner bestmöglichen Startelf sucht und unlängst erst die Transferpolitik des Klubs kritisiert hatte. Nicht weiter hilfreich ist, dass Lebensversicherung und Kapitän Harry Kane allein schon laut den Zahlen seine schlechteste Saison seit sieben Jahren spielt (sieben Tore in 23 Ligaspielen).

"20 Stunden Tottenham"

"Ich bin zu ehrlich, um meine Augen zu verschließen und so weiterzumachen", konstatierte derweil sein Trainer - und stellte selbstkritisch klar: "Sicherlich müssen wir ein Gespräch mit dem Klub führen, um die beste Lösung zu finden." Steht also ein möglicher Abschied im Raum? Conte ließ jedenfalls verlauten, er arbeite weiterhin hart: "Ich gebe jeden Tag 20 Stunden meines Lebens für Tottenham. Die restlichen vier Stunden schlafe ich."

Aber: "Gerade ist es nicht genug. Es ist nicht genug", resümierte der "frustrierte" Trainer, der nach Worten rang und später bei "Sky Sport" nochmal die "Realität" für das momentan achtplatzierte Tottenham erklärte: "Manche sprechen vom Rennen um Platz 4." Vielmehr müsse man aber aufpassen, in den kommenden Spielen nicht "gegen den Abstieg kämpfen" zu müssen.

Schlussendlich sei im Moment einfach "etwas falsch", weswegen sich Conte vielsagend "offen für jede Entscheidung" gab, um dem Verein zu helfen. Viel Zeit für Gespräche über die Zukunft bleiben nicht: Schon am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) treffen die Spurs auf Leeds United. Die Pressekonferenz tags zuvor wird nach Angaben des Vereins Conte abhalten.