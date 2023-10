Conte sagt Napoli öffentlich ab

Antonio Conte (54) hat kein Interesse daran, das Traineramt der SSC Neapel zu übernehmen. In seiner Instagram-Story verkündete der einstige Juve-Coach: "Ich bekomme die hartnäckigen Transfergerüchte, die mich mit wichtigen Vereinen in Verbindung bringen, mit. Aber ich betone an dieser Stelle noch einmal, dass es im Moment nur den Wunsch gibt, weiterhin die Zeit mit meiner Familie zu genießen." Italienische Medien hatten über die Absichten von Neapels Klubchef Aurelio De Laurentiis berichtet, den aktuellen Trainer Rudi Garcia (59) noch in der Länderspielpause zu entlassen. Nach acht Spieltagen belegt Neapel mit 14 Punkten den fünften Tabellenplatz der Serie A.