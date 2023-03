Conte: "Richarlison hat gesagt, seine Saison ist scheiße, und er hat recht"

Nach dem Champions-League-Aus rumort es bei den Tottenham Hotspur. Trainer Antonio Conte reagiert auf ein Richarlison-Interview - und will für die Erfüllung seines Vertrags "sterben".

Antonio Conte spricht nicht perfekt Englisch, aber auf das richtige Subjekt legt er bei sich und seinen Spielern großen Wert: "Du musst 'wir' sagen, nicht 'ich'", lehrte der Trainer der Tottenham Hotspur am Freitag, und natürlich ging es dabei um Richarlison.

Der 60 Millionen Euro teure Sommerneuzugang hatte nach dem drögen Achtelfinalaus in der Champions League gegen die AC Mailand am Mittwoch in seiner brasilianischen Heimat ein Interview gegeben, in dem er indirekt Conte dafür kritisierte, dass er, erstens, erneut nicht von Beginn an spielen durfte und, zweitens, keine Erklärung dafür erhalten habe. Seine Saison sei "scheiße", haderte der 25-Jährige.

"Das bedeutet, dass du egoistisch bist und nur an dich denkst"

Contes Konter vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger Nottingham am Samstag (16 Uhr, LIVE! bei kicker): "Er hat gesagt, seine Saison ist scheiße, und er hat recht." Nach "gutem" Start sei Richarlison immer wieder von verschiedenen Verletzungen ausgebremst worden. "Er hat null Tore für uns geschossen (in 17 Premier-League-Spielen, Anm. d. Red.), nur zwei in der Champions League. Ich finde, er war sehr ehrlich."

Und dann habe er auch noch den Fehler begangen, nur von "ich, ich und ich" zu sprechen, "nicht von wir". "Das bedeutet", so Conte knallhart, "dass du egoistisch bist und nur an dich denkst, nicht an die anderen und den Klub." Deswegen habe er bei seiner Mannschaft, die vor dem 0:0 gegen Milan schon im FA Cup (0:1 gegen Sheffield) und der Liga (0:1 in Wolverhampton) schwer enttäuscht hatte, den Teamgeist noch einmal ins Gedächtnis gerufen.

"Der Junge versteht das gut, er hat sich entschuldigt", berichtete Conte, ohne Richarlison mehr Einsatzzeiten zu versprechen: "Seine und unsere Saison ist noch nicht vorbei. Wenn er es verdient zu spielen, gebe ich ihm die Chance, wenn nicht, wird jemand anderes spielen."

"Merkwürdiger" Vertrag läuft aus: Conte will nicht früher weg

Ein personeller Wechsel steht allerdings auch auf der Trainerbank bevor, spätestens im Sommer, wenn Contes Vertrag ausläuft, den er ob der anderthalbjährigen Laufzeit als "merkwürdig" bezeichnete. Der "Guardian" und andere berichten, dass auch eine vorzeitige Trennung möglich sei, wenn sich der sportliche Trend fortsetzen sollte, und bringen mit Thomas Tuchel und Mauricio Pochettino zwei prominente Nachfolger ins Spiel.

Conte, der während seiner Reha nach der Gallen-OP in Italien angeblich merkte, dass er zurück in die Heimat muss, denkt jedoch nicht daran, vorzeitig zu gehen. "Der Klub kennt meine Gedanken. Ich bin bereit, für ihn bis zum Ende der Saison zu sterben." Aber: "Ich bin nicht so dumm, mich selbst umzubringen."