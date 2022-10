Conte redet sich in Rage und bricht Pressekonferenz ab

Eine wilde Achterbahn der Gefühle erlebte Tottenham Hotspur am Mittwochabend. Richtig Puls hatte Spurs-Coach Antonio Conte - auch auf der anschließenden Pressekonferenz noch.

Die Schlussviertelstunde in Nordlondon hatte es wahrlich in sich: Binnen Sekunden verpasste Sporting zweimal, das Spiel mit dem wahrscheinlich vorentscheidenden 2:0 zu schließen, ehe im Gegenzug Rodrigo Bentancur den umjubelten Ausgleich für den Premier-League-Dritten erzielte. In der fünften Minute der Nachspielzeit überschlugen sich dann die Ereignisse, als Harry Kane mit seinem Treffer zum 2:1 für Ekstase im Tottenham Hotspur Stadium sorgte.

Wegen einer knappen Abseitsposition des Torjägers wurde der Treffer allerdings vom VAR einkassiert. Was wenig überraschend den stets hochemotionalen Antonio Conte so richtig auf die Palme brachte. Für seine heftigen Reklamationen zeigte ihm der niederländische Referee Danny Makkelie die Rote Karte. Was selbstverständlich nicht dafür sorgte, dass der Italiener über den Grund seiner Wut hinwegsah.

Auf der Pressekonferenz nach dem 1:1, durch das in Gruppe D am letzten Spieltag tatsächlich alle vier Mannschaften noch weiterkommen können, ließ er sich auf seinen Stuhl fallen und seufzte schwermütig. Conte wurde eingangs gefragt, mit welcher Begründung ihm der Unparteiische den Platzverweis gezeigt und wie er die letzten Szenen des Spiels erlebt hatte. Dann setzte er zu einem rund dreiminütigen Monolog an, obwohl er "eigentlich keine Schiedsrichterentscheidungen" kommentiere.

Ich finde, dass wir mit dem VAR nicht viel Glück haben. Antonio Conte

"Ich finde, dass wir mit dem VAR nicht viel Glück haben", erklärte Conte, der eine dauerhafte Benachteiligung seines Teams andeutete: "Ich würde gerne sehen, ob sie gegen eine große Mannschaft in einem wichtigen Spiel eine solche Entscheidung und eine, ich wiederhole, unfaire Entscheidung treffen würden." Kane habe einen "regulären Treffer" erzielt, da war sich Conte sicher - und wiederholte das auch mehrmals.

Makkelie hatte das vermeintliche 2:1 nach knapp dreieinhalbminütiger Beratung mit Videoassistent Pol van Bokel zurückgenommen. Für Conte ein Unding: "Manchmal kann man solche Entscheidungen akzeptieren, aber wenn man keine Ehrlichkeit sieht, ist man sehr verärgert." Seine übergeordnete These: "Der VAR richtet großen Schaden an." Generell sehe Conte "keine Ehrlichkeit" und fühle "eine Menge Ungerechtigkeit".

Keine weiteren Fragen - Ein Punkt in Marseille reicht

Seinem Team machte er den Vorwurf "geringer Intensität", auf das Weiterkommen warten müsse man aber "wegen dieser Entscheidung". Ein Heimsieg hätte Tottenham gereicht, um die Runde der letzten 16 als Gruppensieger zu erreichen. Conte bedankte sich kurz, erhob sich und erklärte die Pressekonferenz seinerseits für beendet. Keine weiteren Fragen.

Nun braucht es am nächsten Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) noch einen Punkt bei Olympique Marseille, um definitiv in der K.-o.-Runde zu stehen. Conte wird dann rotgesperrt fehlen - und die Leistung der Schiedsrichter von der Tribüne aus wohl genau im Blick haben.