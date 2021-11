Conte neuer Cheftrainer von Tottenham Hotspur

Antonio Conte ist zurück auf der Insel. Der 52-jährige Italiener soll bei Tottenham Hotspur das Ruder herumreißen.

Am Montagvormittag hatten die Spurs-Verantwortlichen die Reißleine gezogen und Nuno Espirito Santo von seinen Aufgaben entbunden. Ein Nachfolger war schnell gefunden: Antonio Conte, seit seinem Abschied vom italienischen Meister Inter Mailand Ende Mai vereinslos, konnte von einem Engagement auf der Insel überzeugt werden. In England trainierte der Italiener von 2016 bis 2018 bereits den FC Chelsea und führte die Blues zur Meisterschaft.

Conte war bereits im Sommer im Fokus der Spurs gewesen, doch letztendlich folgte Espirito Santo auf Interimstrainer Ryan Mason, der wiederum nach der Entlassung von José Mourinho übernommen hatte. Sportdirektor Fabio Paratici holte den 52-Jährigen übrigens schon einmal zu sich: 2011 zu Juventus Turin, wo die beiden bis 2014 sehr erfolgreich zusammenarbeiteten und dreimal italienischer Meister wurden.

Die Formkurve der Spurs zeigte zuletzt deutlich nach unten: In den vergangenen sieben Ligaspielen sammelte Tottenham lediglich sechs Zähler und verlor zudem in der Europa Conference League gegen Vitesse Arnheim 0:1. Im Rückspiel in London am Donnerstagabend wird Conte sein Debüt geben. Er unterzeichnete einen Vertrag bis 2023 inklusive einer Option auf Verlängerung.

Im letzten Sommer sei noch nicht der richtige Zeitpunkt für eine Rückkehr ins Trainergeschäft gewesen. "Das Ende meiner Beziehung zu Inter war noch zu frisch und emotional zu sehr mit dem Ende der Saison verbunden", erklärte Conte. Nun könne er es aber "kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen, um der Mannschaft und den Fans die Leidenschaft, die Mentalität und die Entschlossenheit zu vermitteln, die mich als Spieler und als Trainer immer ausgezeichnet haben", sagte er am Dienstag.

Weitere Informationen über Contes Trainerstab sollen zu gegebener Zeit folgen.