Conte musste auf die Ärzte hören - und meldet sich "voller Energie" zurück

Aufgrund einer Gallenblasen-Operation hat Spurs-Trainer Antonio Conte jüngst an der Seitenlinie gefehlt. Rechtzeitig zum Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Milan ist der Italiener aber wieder bereit.

Wenn Tottenham Hotspur an diesem Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) vor heimischer Kulisse das knappe 0:1 gegen Milan im Hinspiel des CL-Achtelfinals wettmachen will, dann wird Heißsporn Antonio Conte wieder hautnah dabei sein.

Kleiner Rückblick: Der 53-jährige Trainer der Spurs hatte sich Anfang Februar nach anhaltenden Bauchschmerzen die Gallenblase entfernen lassen müssen, danach erholte sich der gebürtige Apulier (geboren in Lecce) in seiner Heimat Italien.

Und nachdem die Londoner unter Co-Trainer Cristian Stellini, der in der Vergangenheit schon mehrmals an der Seite Contes gearbeitet hat, zunächst drei Siege eingefahren hatten, ging die Formkurve zuletzt nach unten. Dem Ausscheiden im FA-Cup beim Zweitligisten Sheffield United folgte ein müdes 0:1 in der Premier League in Wolverhampton. Dadurch ist plötzlich sogar die Champions-League-Qualifikation in Gefahr geraten, weil der FC Liverpool durch sein jüngstes 7:0-Schützenfest gegen ManUnited dicht dran ist.

Wieder "vor Ort zu sein, ist etwas ganz anderes"

Alles in allem also sportlich angespannte Zeiten für Tottenham und eben auch keine gelungene Generalprobe vor dem zweiten Kräftemessen mit dem amtierenden italienischen Meister aus Mailand. Doch genau da kommt Conte ins Spiel - und verbreitet Hoffnung.

"Es ist wichtig, dass Antonio zurück ist. Die Mannschaft zeigt Antonio, dass sie lebendig ist", sagte etwa sein Assistent Stellini im Vorfeld des Rückspiels. "Sie wollen gewinnen, sie wollen das Spiel dominieren. Und dabei wird uns Antonio bis zum Ende der Saison einen enormen Schub geben."

Und auch Verteidiger Ben Davies unterstrich die Bedeutung der Anwesenheit Contes im Spiel gegen Mailand: "Es ist schon eine Weile her, aber wir haben am Mittwoch ein wichtiges Spiel und es ist sehr wichtig, dass er bei uns ist.

Conte selbst wurde derweil Folgendes los: "Jetzt bin ich zurück - und ich bin glücklich. Wir haben ein wichtiges Spiel, wir wollen in die nächste Runde einziehen. Ich hoffe auf eine tolle Atmosphäre im Stadion." Und natürlich auf eine reife Leistung seines Teams um Torjäger Harry Kane. Ganz weg war der an der Seitenlinie stets emotional aufgeladene Coach sowieso nicht: "Ich habe versucht, über Video-Telefonie mit den Spielern und Mitarbeitern in Kontakt zu bleiben, verbunden zu sein. Aber vor Ort zu sein, ist etwas ganz anderes. Ich danke dem Stab, er hat großartige Arbeit geleistet. Ich weiß, dass es für die Spieler nicht einfach war, nicht beim Trainer zu sein."

Ärzte halten Conte auf

Dass es für Conte selbst in der letzten Zeit rund um die Operation nicht leicht gewesen war und sich die Spurs-Ärzte Sorgen gemacht hatten, erläuterte der frühere Top-Profi (Lecce, Juventus) außerdem: "Ich wollte schon nach dem Spiel gegen Sheffield zurückkommen, hier haben mich aber die Ärzte gestoppt und gesagt, dass ich auf sie hören und noch warten müsse. Ich wollte wirklich früher wieder zurückkehren, aber in diesem Fall musste ich hören, weil sie sich wirklich große Sorgen gemacht haben nach dem Spiel bei Milan."

Nun aber fühle sich Conte laut eigener Einschätzung wieder "richtig gut" - und "voller Energie". Das unterstrich auch der frühere Bundesliga-Profi Heung-Min Son: "Im Training am Montag konnten wir seine Energie und Leidenschaft direkt wieder spüren." Das helfe dem gesamten Team ungemein. "Wenn er an der Seitenlinie steht, gibt uns das einen Schub und eine unglaubliche Energie."