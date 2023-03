Conte droht bei den Spurs das Aus: Macht's Rekordmann Mason?

Womöglich hat Antonio Conte sein letztes Spiel als Tottenham-Trainer schon hinter sich. Schlägt erneut die Stunde von Rekordhalter Ryan Mason?

Am Ende hatte Antonio Conte alles nicht so gemeint, doch diesmal könnte er - ob gewollt oder nicht - zu weit gegangen sein: Nach seinem öffentlichen Rundumschlag im Anschluss an Tottenhams 3:3-Remis in Southampton am Samstag in der Premier League droht dem Trainer die sofortige Beurlaubung.

Nach englischen Medienberichten laufen im Klub intensive Gespräche über die Zukunft des Italieners, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Und offenbar verdichten sich die Anzeichen dafür, dass Klubboss Daniel Levy den Daumen senkt. Innerhalb des Kaders soll dem "Guardian" zufolge eine Mehrheit die sofortige Trennung von Conte befürworten.

Der 53-Jährige, seit November 2021 im Amt, hatte in den vergangenen Wochen immer wieder seinen Frust über die mangelnde Entwicklung bei den Spurs zur Schau getragen und unter anderem den 60 Millionen Euro teuren Sommerneuzugang Richarlison und Teile der Fans kritisiert. Am Sonntag richtete an Mannschaft und Klubführung harte Worte, auch wenn er intern angeblich anschließend behauptete, bei seiner Wut-Pressekonferenz einzig auf die Spieler abgezielt zu haben.

Conte, der die freien Tage nach dem Southampton-Spiel in seiner italienischen Heimat verbrachte, hat privat schwere Monate hinter sich. Er musste den Tod dreier Freunde verkraften und war unlängst wegen einer Gallen-Operation mehrere Wochen ausgefallen. Ob er mit seinem Auftritt am Samstag sein Team vor dem Endspurt im Kampf um einen Champions-League-Rang emotional kitzeln oder seinen Rauswurf provozieren wollte (oder einfach nur spontan handelte), bleibt rätselhaft. Einen vorzeitigen Abschied hatte er selbst unlängst vehement ausgeschlossen.

Übernimmt Mason wie 2021?

Über mögliche Nachfolger wird dennoch schon seit Wochen spekuliert, wobei Größen wie die vereinslosen Thomas Tuchel oder Mauricio Pochettino, sofern interessiert, sicherlich lieber im Sommer übernehmen würden. Deswegen wird noch eine weitere Option gespielt: Ryan Mason, Ex-Profi und derzeit Contes Assistent, könnte interimsweise bis Saisonende übernehmen.

Der heute 31-Jährige hatte bereits die Saison 2020/21 nach José Mourinhos Aus ordentlich ins Ziel gebracht (vier Siege, zwei Niederlagen; dazu ein 0:1 im Ligapokalfinale gegen ManCity) - er ist seitdem immer noch der jüngste Trainer der Premier-League-Geschichte. Im Klub soll er hohes Ansehen genießen.