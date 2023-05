Contador über Kämna: "Leistungsgrenze noch lange nicht gesehen"

Alberto Contador, zweimaliger Giro-Sieger und heutiger "Eurosport"-Experte, spricht im kicker-Interview über seine Lieblingsetappen, seine Favoriten und Lennard Kämna. Außerdem hat er Tipps für Hobbyfahrer.

Der 106. Giro d'Italia umfasst unglaubliche 50.000 Höhenmeter und fast 3.500 Kilometer. Drei Zeitfahren und fünf Bergankünfte. Welche Etappen gefallen Ihnen besonders gut?

Ich mag die Etappe nach Crans-Montana wirklich, ich glaube, das ist eine sehr, sehr schwere Etappe in der zweiten Woche. Ich mag auch die Etappe zu den Drei Zinnen sehr. Das wird wirklich schwer. Es ist eine Etappe, die immer den Unterschied macht, oft bei schlechtem oder widrigem Wetter, was für mich gut war. Und ich mag auch das letzte Bergzeitfahren. Der Anstieg ist eine echte Wand. Wir reden hier von sieben Kilometern mit zwölf Prozent Steigung und den ersten vier Kilometern mit über 15 Prozent. Darum geht es beim Giro d'Italia: Anpassungsfähigkeit.

Die Zeitfahren werden entscheidend sein und es gibt mehr als einen Fahrer, der stark im Kampf gegen die Uhr ist. Wenn du hier nicht ablieferst, bist du auf keinem guten Weg. Zudem gibt es fünf Bergankünfte mit wirklich harten Anstiegen, und da die Strecke mehr als 50.000 Meter ansteigt, könnte dies das Rennen beeinflussen.

Auf der 13. Etappe nach Crans-Montana ins Schweizerische Wallis stehen 207 Kilometer auf dem Programm und insgesamt 5100 Höhenmeter muss das Peloton an diesem Tag überwinden. Die 19. Etappe über 183 Kilometer verspricht Spektakel pur. Der Abschnitt führt mitten durch die Dolomiten und nimmt mit dem Passo Campolongo, Valparola und dem schweren Passo Giau klassische Anstiege mit, ehe es am Ende zum UNESCO Weltkulturerbe Drei Zinnen hinauf geht. Am Ende des Tages werden die Fahrer unglaubliche 5400 Höhenmeter in den Beinen haben. Doch die Entscheidung wird voraussichtlich erst am vorletzten Tag beim Bergzeitfahren fallen. In der Spitze gibt es auf den Monte Lussari zwei Passagen mit 22 Prozent Steigung.

Nach einem intensiven Kampf bei der Katalonien-Rundfahrt zwischen Remco Evenepoel und Primoz Roglic: Wie sehen Sie das Duell zwischen den beiden beim Giro? Wer ist Ihr Favorit?

zur Person Alberto Contador Alberto Contador hat seine aktive Karriere 2017 nach der Vuelta beendet. Der Spanier ist er der fünfte Fahrer in der Geschichte, der alle drei "Grand Tours" gewinnen konnte. Gemeinsam mit Ivan Basso hat er den Radhersteller Aurum Bikes gegründet und betreibt das Eolo-Kometa Cycling Team, das auch beim Giro am Start ist. Für den übertragenden Sender "Eurosport" ist er als TV-Experte tätig.

Ich denke, dass Roglic und Evenepoel die absolten Topfavoriten für den Giro sind. Meiner Meinung nach wird das Rennen zwischen den beiden in den Bergen entschieden. Sie sind sehr starke Fahrer und können ganz unterschiedliche Etappen fahren, aber ich denke, der wichtigste Aspekt werden die Bergetappen sein. Dort werden wir sehen, wer von den beiden Jungs stärker ist. Die beiden Fahrer sind in ähnlich guter Verfassung, aber Evenepoel hat letztes Jahr die Vuelta gewonnen, Roglic haben wir kämpfen sehen (nach einem Sturz musste er aufgeben, Anm. d. Red.), aber er hat Erfahrung. Die Entwicklung von Evenepoel in diesem Jahr kann man nur genießen.

Welche Fahrer können in den Kampf zwischen Evenepoel und Roglic eingreifen?

Für die anderen Fahrer wird es anders ein. Sie müssen versuchen, im Zeitfahren nicht zu viel Zeit zu verlieren. Ich denke, dass dieses Jahr für Tao Geoghegan Hart (Giro-Sieger 2020, Anm. d. Red.) etwas anders laufen könnte, er hat ein unglaubliches Talent. Er hatte mit Verletzungen zu kämpfen, aber bei der letzten Tour of the Alps, die er gewonnen hat, war er sehr stark. Viele Fahrer, die auch beim Giro dabei sind, waren dort, er hat zwei Etappen gewonnen und war in der Gesamtwertung ganz nah dran. Er ist eine gute Option und kann wieder in die Nähe der Spitze kommen.

In Deutschland sind die besten Zeiten vorbei. In der Vergangenheit gab es viele Top-Sprinter wie Zabel, Kittel oder Greipel. Bei den Grand Tours sehnen sich die Fans nach einem Fahrer für die Gesamtwertung. Was trauen Sie Lennard Kämna zu?

Kämna ist ein Fahrer von enormer Qualität und er hat mit dem Bora-Hansgrohe-Team eine Mannschaft, die sich gefestigt hat und über ein großes Potenzial verfügt. Er hat andere starke Fahrer im Team, die den Druck von ihm nehmen können, aber wir wissen nicht, wie weit er gehen kann. Klar ist, dass wir seine Leistungsgrenze noch lange nicht gesehen haben. Aber er muss sich den Platz mit der goldenen Generation von Pogacar, Vingegaard, Evenepoel und Ayuso teilen und das ist wahrlich nicht einfach. Die Zeit wird zeigen, zu was Kämna imstande ist.

Nach dem Ende Ihrer Karriere mit Siegen auf allen Grand Tours haben Sie den Radhersteller aurum Bikes und eine Stiftung Fundacion Contador gegründet. Außerdem betreiben Sie mit Ivan Basso das Eolo-Kometa Cycling Team. Was geben Sie Ihren Nachwuchsfahrern als Ratschlag mit auf den Weg für eine erfolgreiche Karriere?

Dass sie Profis sind. Wir befinden uns in einer sehr professionalisierten Welt des Radsports. Es ist völlig egal, wie talentiert du bist, wenn du nicht 24 Stunden am Tag für den Radsport lebst, hast du keine Chance, auch wenn man ein Remco Evenepoel oder Tadej Pogacar ist.

Die Szene der Amateurfahrer ist riesig in Deutschland. Welche Tipps haben Sie für Fahrer, die an einer Veranstaltung wie dem Öztaler Radmarathon mit vielen Höhenmetern teilnehmen möchten?

Nehmt vier Ersatzakkus und ein Elektrofahrrad mit. Nur ein Scherz! Aber ernsthaft jetzt: Das Wichtigste ist zweifelsohne, auf die Flüssigkeitszufuhr und die Ernährung zu achten. Es gibt Momente, in denen du nicht an einer Verpflegungsstelle anhalten willst, weil du keine Zeit verlieren willst. Doch das ist keine gute Idee und wird am Ende gegen dich arbeiten.

Der zweite Punkt ist, dass sie ihr eigenes Tempo gehen sollten. Es kommt vor, dass man beim Versuch, mit einer Gruppe mitzufahren und eine Gruppe zu überholen, etwas zu schnell fährt, dann völlig aus dem Rhythmus gerät und das Rennen im schlimmsten Fall nicht zu Ende bringen kann. Diese beiden Punkte sind am wichtigsten.