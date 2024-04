Connar Battermann bleibt beim TBV Lemgo Lippe

Im Januar hatte sich der TBV Lemgo Lippe, zunächst bis Saisonende, die Dienste von Connar Battermann gesichert und mit der Neuverpflichtung auf die Verletzung von Thomas Houtepen reagiert. Nun steht fest: Der junge Rückraumspieler wird auch in der nächsten Saison im blau-weißen Trikot auflaufen.

Lange zurecht finden musste sich Connar Battermann in der Region nicht. Schließlich verbrachte der gebürtige Lemgoer seine ersten Lebensjahre in Lippe, durchlief zunächst noch die Jugendmannschaften von Handball Bad Salzuflen, ehe im Alter von 14 Jahren ein Umzug und Wechsel nach Kiel folgte.

Nicht nur in der Region, auch beim TBV hatte Connar Battermann keine Startschwierigkeiten. Sein großes Talent stellte der deutsche U21-Nationalspieler unter anderem beim Heimsieg gegen die HSG Wetzlar unter Beweis, wo er in den Schlussminuten zwei Tore und zwei Assists zum wichtigen Erfolg beitrug.

"Auch beim Team HandbALL zählt der Lemgoer zu einer wichtigen Stütze und trug zuletzt mit starken Leistungen zum Positivtrend der Drittligamannschaft bei", so der TBV Lemgo Lippe zur Entwicklung des jungen Rückraumspielers, der nach der Verletzung von Thomas Houtepen vom THW Kiel geholt worden war.

Und in der Region wird er auch mindestens eine weitere Saison verbleiben. Der TBV Lemgo Lippe einigte sich mit dem THW Kiel auf einen Transfer und stattete Connar Battermann mit einem bis zum 30.06.2025 gültigen Arbeitspapier aus.

Battermann sieht Perspektive

"Die sportliche Perspektive, die mir der TBV aufgezeigt hat, und das Gesamtkonzept des Vereins, haben mich überzeugt. Mit Flo habe ich hier einen Trainer an meiner Seite, der mich in vielen Bereichen weiterbringen kann und immer wieder auf junge Spieler setzt - das zeigt der aktuelle Kader. Beim Team Handball kann ich zudem viel Spielpraxis sammeln, um mich auch in der dritten Liga weiterzuentwickeln", nennt Battermann Gründe für seinen Verbleib in Lemgo.

Darüber hinaus fühlte sich der Rechtshänder vom Start weg extrem wohl: "Ich wurde unglaublich gut aufgenommen. In der Mannschaft herrscht ein richtig gutes Klima, in dem ich mich wohlfühlen kann. Dass ist mir für mich und meine Entwicklung extrem wichtig. Zudem habe ich im Team viele sehr gute Spieler an meiner Seite, die mir absolut weiterhelfen und von denen ich noch eine Menge lernen kann", so Battermann weiter.

Kehrmann: "Chance verdient"

Auch TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike ist froh über den Verbleib des deutschen Nachwuchstalents: "Thomas Houtepen wird uns mit seiner Verletzung auch zum Start der neuen Saison nicht zur Verfügung stehen und erst im Laufe der Spielzeit wieder angreifen können. Mit Connar konnten wir im Winter weitere Qualität und Flexibilität für den Rückraum gewinnen und sind sehr glücklich, dass er uns mindestens für ein weiteres Jahr erhalten bleibt."

"Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn sich junge Talente bei uns für ihre weitere Entwicklung gut aufgehoben fühlen. Ein Dankeschön möchte ich auch an den THW Kiel senden, mit dem wir uns, im Sinne des Spielers, auf eine Vertragsauflösung einigen konnten", so Zereike. Die Zebras hatten Battermann vor seinem Abgang zunächst mit einem einjährigen Anschlussvertrag an der Förde ausgestattet.

"Connar wirft sich in jedem Training voll rein und hat sich die Chance auf ein weiteres Jahr in Lemgo absolut verdient. Es macht unglaublichen Spaß mit so großen Talenten zu arbeiten und ich bin sehr gespannt auf seine weitere Entwicklung. Auch menschlich passt Connar super in unser Team", freut sich auch TBV-Cheftrainer Florian Kehrmann den jungen Rückraumspieler weiter in seiner Mannschaft zu wissen.