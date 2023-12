Conference League: Sturm trifft in Zwischenrunde auf Slovan Bratislava

Sturm Graz kennt seinen Gegner in der Zwischenrunde der Conference League. Die Elf von Trainer Christian Ilzer trifft auf Slovan Bratislava. Gespielt wird am 15. und 22. Februar.

Der SK Sturm trifft in der Zwischenrunde der Conference League auf Slovan Bratislava. Das ergab die Auslosung am Montagnachmittag in Nyon. "Mit Slovan Bratislava haben wir einen slowakischen Traditionsverein gezogen, der über Jahre hinweg international dabei war und klarer Tabellenführer in der Slowakei ist", sagte Sturms Sportdirektor Andreas Schicker in einer ersten Reaktion.

"Auch jetzt in der Conference League haben sie in einer schwierigen Gruppe zehn Punkte geholt und sind Zweiter geworden. Wir treffen auf einen guten Gegner, aber wir haben auch zuvor schon gesagt, dass wir aus zwei Spielen mehr machen möchten, und das ist auch das erklärte Ziel."

Sturm überwintert erstmals seit über 20 Jahren international

Slovan hatte die Gruppe B der Conference League auf Platz zwei hinter Lille und vor Olimpija Ljubljana und Klaksvik abgeschlossen. Bratislava ist 16-facher nationaler Meister (zuletzt 2023) und mit 45 Punkten aus 18 Spielen derzeit auch überlegener Tabellenführer in der Meisterschaft.

Die Grazer andererseits haben sich mit Ach und Krach für die Zwischenrunde qualifiziert. Am letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase musste sich die Ilzer-Elf Sporting Lissabon klar mit 0:3 geschlagen geben. Nur dank des Atalanta-Siegs bei Rakow Tschechenstochau darf Sturm auch im Frühjahr in einem internationalen Bewerb mitwirken. Es ist damit auch das erste europäische Überwintern seit der Saison 2000/01 für die "Blackies".

Das Heimspiel gegen Slovan findet am 15. Februar 2024 statt, eine Woche später, am 22. Februar, sind die Steirer dann in Bratislava zu Gast.