Conference-League-Auslosung: Eintracht Frankfurt in den Play-offs gegen Saint-Gilles

Eintracht Frankfurt ist Ajax Amsterdam und Real Betis aus dem Weg gegangen, trifft in der Play-off-Runde der Conference League aber auf einen Gegner, den die SGE nicht unterschätzen wird.

Das ECL-Finale findet in dieser Saison in Athen statt. AFP via Getty Images

0:1 und 1:0 in der Gruppenphase, 3:3 und 0:3 im Achtelfinale: Schon als Union Berlin vergangene Saison noch von Sieg zu Sieg eilte, stellte sich die belgische Überraschungsmannschaft Union Saint-Gilloise in der Europa League als höchst unangenehmer Gegner heraus. Das bestätigte sich selbst gegen Xabi Alonsos Bayer Leverkusen - die Werkself siegte im Viertelfinale im Rückspiel mit 4:1, war zu Hause aber nicht über ein mühsames 1:1 hinausgekommen.

In der Play-off-Runde der diesjährigen Europa Conference League, die acht der 16 Achtelfinal-Teilnehmer bestimmen wird, darf sich nun der Gruppenzweite Eintracht Frankfurt versuchen, der die aus der Europa League abgestiegenen Belgier zugelost bekommen hat. Das erstarkte Ajax Amsterdam und Real Betis wären womöglich noch kniffligere Lose gewesen, aber als Bundesligist hat man inzwischen mitbekommen, dass dieser Gegner Mitte Februar kein Selbstläufer wird.

"Mit Union Saint-Gilloise wartet ein starker Gegner auf uns, der sich in den letzten Jahren auf internationaler Bühne einen Namen gemacht hat", bewertete SGE-Trainer Dino Toppmöller das Los. "In Erinnerung sind vor allem die Erfolge gegen Union Berlin, aber auch die Auftritte gegen Leverkusen. In der belgischen Liga sind sie nicht umsonst Tabellenführer. Wir werden die Aufgabe mit Respekt angehen und wollen unbedingt ins Conference-League-Achtelfinale einziehen."

Die anderen möglichen Kontrahenten der Adlerträger hätten Olympiakos Piräus, Molde FK, Servette Genf, Maccabi Haifa und Sturm Graz geheißen. Ajax wurde am frühen Montagnachmittag Bodö/Glimt zugelost, Betis bekommt es mit Dinamo Zagreb zu tun. Ein weiteres interessantes Duell liefern sich Piräus und Ferencvaros Budapest.

Das Rückspiel steigt in Frankfurt

Als einer der gesetzten Conference-League-Gruppenzweiten - Frankfurt beendete seine Gruppe abgeschlagen hinter PAOK Thessaloniki - wird die SGE im Play-off-Rückspiel Heimrecht haben, das eine Woche nach den Hinspielen (15. Februar) am 22. Februar stattfindet. Das Finale der inzwischen dritten Europa-Conference-League-Saison steigt schließlich am 29. Mai 2024 in Athen.

Die K.-o.-Runden-Play-offs der Europa Conference League im Überblick