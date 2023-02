Conference-League-Achtelfinale: West Ham reist nach Zypern, Lazio gegen Alkmaar

Die Achtelfinal-Paarungen der Europa Conference League sind ausgelost. Für West Ham United geht es nach Zypern, Lazio und Villarreal treffen auf Gegner aus den Benelux-Staaten.

Wie die Auslosung am Freitagmittag in Nyon ergab, spielt West Ham United - einziger Premier-League-Klub im Wettbewerb - gegen AEK Larnaka, derzeit Tabellenführer in Zypern. Die weiteren namhaften Teams im Wettbewerb erwischten auf dem Papier etwas schwierigere Lose: Der FC Villarreal tritt gegen den RSC Anderlecht an, Lazio Rom trifft auf den AZ Alkmaar und die AC Florenz spielt gegen Sivasspor.

Der FC Basel bekommt es mit dem slowakischen Hauptstadtklub Slovan Bratislava zu tun. Die Schweizer sind das einzig verbliebene Team aus dem deutschen Sprachraum, der 1. FC Köln war bereits in der Gruppenphase gescheitert. Außerdem spielt Lech Posen gegen Djurgardens IF, Sheriff Tiraspol gegen den OGC Nizza und der KAA Gent gegen Istanbul Basaksehir.

Die Achtelfinals werden am 9. und 16. März ausgespielt, wobei jeweils eine Partie schon einen Tag früher ausgetragen wird. Am 17. März werden die Viertelfinals ausgelost, die dann am 13. und 20. April über die Bühne gehen. Die beiden Halbfinals finden am 11. und 18. Mai statt, das Endspiel am 7. Juni in Prag. In der vergangenen Saison hatte sich die AS Rom zum Premierensieger des Wettbewerbs gekürt.