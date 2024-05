Condé: "Alles falsch gemacht"

Vorzeitiger Klassenerhalt, das fünfte Spiel in Folge ungeschlagen und die 100. Zweitliga-Begegnung - bei einem Sieg beim FCK hätte der 1. FC Magdeburg gleich mehrere Gründe zum Feiern gehabt. Mehr Hunger auf Siegesrausch hatten aber die roten Teufel.

Dabei waren die Vorzeichen so gut. Viermal standen sich Magdeburg und Kaiserslautern in der zweiten Liga gegenüber, kein einziges Mal hieß der Sieger Kaiserslautern. Mit einem Sieg hätte das Team von Christian Titz zwei Spieltage vor Feierabend den Klassenerhalt eintüten können. Nun sind Spieler und Trainer verärgert, dass die Chance nicht vorzeitig genutzt wurde.

Titz: "Mit dem 3:0 war das Spiel entschieden"

Und das, obwohl die Sachsen-Anhalter die erste große Möglichkeit hatten. Nach zwei Minuten gelang Luca Schuler in einer rasanten Anfangsphase der erste Torschuss. 13 Minuten später waren es aber dank FCK-Offensivmann Daniel Hanslik die Spieler in Rot, die jubeln durften.

Die Magdeburger Amara Condé und Silas Gnaka sahen beim Gegentreffer besonders unglücklich aus, weil sie beide nacheinander am Ball vorbeitraten, beziehungsweise vorbeiköpften. In der 20. Minute folgte abrupt der nächste Gegenschlag und Hanslik machte seinen Doppelpack perfekt.

Startschwierigkeiten auch nach dem Seitenwechsel

Auch in der zweiten Hälfte fehlte den Magdeburgern der Grip. Kaiserslauterns erster Abschluss ging ins Tor, Kenny Prince Redondo traf (57.), Kapitän Condés fasste nach Abpfiff zusammen: "Die Reaktion war leider zu wenig. Der Einstieg in die zweite Hälfte war nicht gut, dann haben wir das dritte Tor kassiert".

Dem FCM-Verteidiger Daniel Heber, der in der 79. Minute zum 3:1 traf, gelang sein erstes Zweitligator. Magdeburg erlebte zwar "einen Hoffnungsschimmer", wie der 29-jährige später sagte, aber es half alles nichts und die Gastgeber erhöhten schlussendlich durch Jan Elvedi auf 4:1 (83.).

Ganzer Fokus auf Fürth

Zum letzten Heimspiel der Saison kommt Greuther Fürth an die Elbe (Freitag, 13:30 Uhr, live bei kicker). Um alle Relegations- und Abstiegssorgen zu vergessen, müssen die Magdeburger einen Dreier gegen den Tabellensiebten holen. Sollten die Blau-Weißen nur Unentschieden spielen oder gar nicht punkten, muss auf die Konkurrenz aus Wiesbaden geachtet werden. So oder so ist für Kapitän Condé klar: "Es gilt jetzt, gegen Fürth eine Reaktion zu zeigen"