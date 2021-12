Condé: "Einer der stärksten Gegner in dieser Saison"

Der 1. FC Magdeburg und der VfL Osnabrück lieferten sich einen packenden Schlagabtausch mit dem besseren Ende für den Spitzenreiter. Für das anstehende Nachholspiel in Zwickau muss FCM-Coach Christian Titz personell umplanen.

"Das war einer der stärksten Gegner in dieser Saison", sagte Magdeburgs Amare Condé im Anschluss an den 2:1-Sieg gegen Osnabrück bei "MagentaSport". Eine Einschätzung, die Christian Titz auf der Pressekonferenz teilte: "Speziell in der ersten Hälfte hat der VfL ein gutes Spiel abgeliefert", sagte der FCM-Coach und dankte seinem Torhüter: "In dieser Phase hält uns Reimann im Spiel." Dominik Reimann musste auch im zweiten Durchgang noch des Öfteren ran. "Auf beiden Seiten gab es Möglichkeiten", sagte Titz. "Letztendlich war das von der Mannschaft eine gute Willensleistung."

Bittroff und Müller fehlen gesperrt - Bangen um Obermair

Eine Willensleistung, mit allerdings kleineren Wermutstropfen. Denn bereits am kommenden Mittwochabend (19 Uhr) ist der 1. FCM im Nachholspiel beim FSV Zwickau gefordert. Und bei den Westsachsen muss Tietz auf zwei Spieler sicher verzichten. Zunächst sah Alexander Bittroff seine fünfte Gelbe Karte, in der Schlussphase bekam Abräumer Andreas Müller von Schiedsrichter Robert Schröder die Ampelkarte unter die Nase gehalten. "Ich fand sie auf alle Fälle sehr hart", beurteilte Titz die Entscheidung des Referees, schob aber hinterher: "Wenn er ihn berührt hat, ist es aber Gelb."

Zudem musste Raphael Obermair in der 78. Minute angeschlagen das Feld verlassen. Der Rechtsverteidiger war zuvor umgeknickt und humpelte mit dick bandagiertem Sprunggelenk vom Feld. Ob der 25-Jährige in Zwickau zur Verfügung stehen wird, steht noch nicht fest: "Wir müssen erst abwarten, was die Untersuchung ergibt", sagte Titz.

Verletzter Fan muss in ein Krankenhaus eingeliefert werden

Abzuwarten heißt zunächst auch die Devise im Falle eines verletzten Fans. Wie Manuel Holscher, der Leiter Medien & Kommunikation beim 1. FCM auf der Pressekonferenz berichtete, musste ein Fan auf dem Block 5 während des Spiels medizinisch betreut und im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Namen des "ganzen 1. FCM" wünschte Holscher dem Anhänger gute Besserung.