Concordia packt gegen Dassendorf nicht zu - BU vergibt große Chance

Concordia Hamburg setzte dem souveränen Spitzenreiter TuS Dassendorf ordentlich zu, ging am Ende aber leer aus, weil es eben keinen Martin Harnik in seinen Reihen hat. Hat auch der HSV Barmbek-Uhlenhorst nicht, trotzdem wurde gegen Schlusslicht Bramfelder SV mehr als ein Unentschieden erwartet, was im Kampf um die Aufstiegsrunde eine verpasste Chance darstellt.

Oberliga Hamburg 1 Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Der HSV Barmbek-Uhlenhorst brauchte beim Tabellenletzten Bramfelder SV unbedingt einen Sieg, um an Platz fünf halbwegs dranzubleiben. Zunächst sah es auch danach aus, dass BU liefern würde, Jahnke versenkte in der 9. Minute nach einem Freistoß einen Abpraller zur Führung. Die Gäste spielten im Anschluss aus einer kompakten Defensive heraus, Wesemann köpfte eine Freistoßflanke nach 23 Minuten zum 2:0 ins Netz. Der BSV wusste mit seinem Ballbesitz wenig anzufangen, umso überraschender, dass Werner in der 38. Minute aus halbrechter Position zum Anschlusstor traf. Und es kam noch dicker: Barmbeks Torwart Heide rutschte kurz vor der Halbzeit ein Ball aus den Händen, Oelrich staubte zum 2:2 ab. Ein Nackenschlag, doch bei Anbruch der Schlussviertelstunde sah es so aus, dass BU diese Delle ausbügeln könne. Grage lief in der 74. Minute frei auf Bramfelds Schlussmann Kalk zu, umspielte ihn und schob zum 3:2 ein. Aber dann schlug Oelrich in der 86. Minute erneut zu und sicherte dem BSV den Heimzähler.

In ganz anderen Sphären schwebt die TuS Dassendorf, die noch immer ohne Niederlage ist und auch bei der ambitionierten Concordia Hamburg siegreich blieb. Aufgrund eines schwer bespielbaren Platzes war die erste halbe Stunde auf beiden Seiten fehlerbehaftet, ehe Ex-Profi Harnik in der 34. Minute eine Carolus-Vorlage sehenswert in die Maschen schweißte. Cordi blieb am Drücker, vergab aber die eine oder andere Großchance auf den Ausgleich. Das rächte sich in der 90. Minute: Atug schaffte es nicht, den Ball aus dem eigenen Sechzehner zu schlagen, Carolus schnappte sich die Kugel, bediente den eingewechselten Dittrich mit einem Querpass und drauf war der Deckel.

Zwei Platzverweise und sechs Treffer

Am Samstag festigte der USC Paloma beim Meiendorfer SV seinen Platz in den oberen Rängen. Beim 4:2 brach Bein nach einem Eckball am kurzen Pfosten per Kopf den Bann (23.). Doch der Tabellenvorletzte präsentierte sich als widerspenstiger Gegner und belohnte sich für seine Moral mit dem 1:1 durch Ilic (31.). Doch Krause antwortete vier Minuten später, als eine Kopfballverlängerung bei ihm am zweiten Pfosten landete. In der zweiten Halbzeit war es erneut Bein, der in der 57. Minute das nächste Ausrufezeichen des USC Paloma setzte: Einen Abpraller von MSV-Torwart Hoxha drückte er über die Linie. Dann mussten beide Vereine innerhalb von drei Minuten Platzverweise verkraften: Bei Paloma ging Zabihi nach Foul und auf der Gegenseite Martins Fernandes nach Hand mit Gelb-Rot. Merkle erhöhte in der 80. Minute per Kopf auf 4:1, Zimmermann verkürzte in der 90. Minute aus kurzer Distanz zum 2:4.

Am Sonntag sah es lange Zeit danach aus, dass der SV Curslack-Neuengamme mit einem Überraschungssieg beim Tabellenzweiten TSV Sasel einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde gehen könnte. Nachdem Schubring in der 25. Minute das 1:0 schoss und Sasels Ellerbrock mit einem Eigentor das 2:0 beisteuerte (51.), war das Momentum auf Seiten des SVCN. Aber dann bekam der TSV die zweite Luft, Jean-Lucas Gerken gelang ein schneller Doppelschlag (56./67.), Jeske bog in der 77. Minute die Partie sogar noch komplett.