Concordia oder niemand: Aus Hamburgs Oberliga will nur ein Team nach oben

Die Oberliga Hamburg ermittelt derzeit in einer Meisterrunde den Sieger ihrer Staffel 2021/22. Aber egal, wie es ausgeht: Wen der Verband ins Relegations-Rennen um den Regionalliga-Aufstieg schicken kann, steht schon fest. Nur ein Team hat sich um eine Lizenz beworben. Anders sieht es in den weiteren nördlichen Landesverbänden aus.

Dass die TuS Dassendorf nichts mit der Regionalliga anfangen kann, ist schon seit Jahren bekannt. Das Team um Ex-Profi und Goalgetter Martin Harnik wird in Hamburgs Oberliga wohl dennoch wieder die Meisterschaft einfahren, fünf Spiele vor dem Ende bestehen an der Dassendorfer Überlegenheit kaum Zweifel mehr. Nur mehr einen kleinen Zweifel gibt es indes in der Frage, wer den Hamburger Fußball denn in der darauf folgenden Relegationsrunde um zwei Startplätze in der Regionalliga Nord mit den weiteren Vertretern aus Schleswig-Holstein (Meister), Bremen (Meister) und Niedersachsen (Vize-Meister) vertreten wird. Denn entweder ist es der Wandsbeker TSV Concordia - oder niemand.

Die Concordia nämlich ist das einzige Team aus der aktuellen Oberliga-Staffel, das die entsprechende Regionalliga-Lizenz beim Norddeutschen Fußball-Verband (NFV) beantragt hat. Ob der Verband diese auch erteilt, wird Anfang Mai entschieden. Heißt: Sollte der NFV dies nicht tun, muss der Hamburger Fußball-Verband darauf verzichten, einen Teilnehmer zu stellen. Blieben dann nur mehr drei Teams, die sich um die zwei Aufstiegsplätze in die Regionalliga streiten. Gespielt werden soll in dieser Frage übrigens am 29. Mai, am 1. und am 5. Juni im Modus "Jeder gegen jeden".

Aktuell steht Concordia Hamburg, das ein bemerkenswertes Mitsprache-Modell verfolgt, auf Rang vier der Hamburger Oberliga-Tabelle. In der Bremen-Liga entscheidet sich die Frage um den Relegationsrunden-Teilnehmer zwischen den beiden enteilten Teams Bremer SV und Brinkumer SV (beide haben auch Lizenzunterlagen eingereicht), auch in der Oberliga Schleswig-Holstein sind es mit dem SV Eichede und dem SV Todesfelde nur zwei Teams, die nach oben wollen. In der höchsten Liga Niedersachsens hingegen ist das Aufstiegs-Rennen am offensten: Mit dem 1. FC Germania Egestorf/Langreder, dem BSV Kickers Emden, dem Heeslinger SC, dem SC Spelle-Venhaus, dem SV Ramlingen-Ehlershausen, dem TuS Blau-Weiß Lohne, Lupo Martini Wolfsburg und dem VfL Oldenburg haben sich acht von zehn Meisterrunden-Teilnehmer auch für die Regionalliga beworben.