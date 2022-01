Concordia Hamburg und TuS Dassendorf feiern Sechserpacks

Am Wochenende war jedem Mitglied der Top Fünf ein Team aus der unteren Hälfte zugeteilt. Auf vier von fünf Plätzen konnte angepfiffen werden, vor allem Concordia Hamburg und die TuS Dassendorf bestätigten ihre Favoritenrolle auf beeindruckende Art und Weise.

Oberliga Hamburg 1 Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Die Zweiklassengesellschaft in der Staffel 1 sorgt dafür, dass die Spannung raus ist, wer Auf- und wer Abstiegsrunde spielt. Concordia Hamburg zum Beispiel ist längst gesetzt in der oberen Hälfte, beseitigte am Freitag die letzten rechnerischen Restzweifel und sammelte insbesondere Selbstvertrauen für den restlichen Saisonverlauf.

Gegen den Hamm United FC klingelte es schon nach wenigen Sekunden. Sulejmani versenkte einen Drehschuss. Die Gäste wehrten sich zwar nach Kräften, doch die favorisierten Hausherren behielten Oberwasser. In der 14. Minute drückte Miry einen Querpass von Düzgüner über die Linie. Beim Halbzeitbier stand der Sieger dennoch nicht fest, weil Rump per Abstauber verkürzte (38.). Hamm United war nach Wiederanpfiff dem Ausgleich zeitweise nahe, ehe Boock mit einem Schuss ins lange Eck wieder den alten Zwei-Tore-Vorsprung herstellte (58.). Zwei Zeigerumdrehungen später netzte Boock erneut ein. Jetzt war der Wille des Tabellensiebten gebrochen, Saglam veredelte in der 67. Minute eine schöne Kombination zum 5:1, ehe ihm in Minute 84 der Schlusspunkt vorbehalten war.

Das 6:1 ist wie erwähnt in erster Linie für das Selbstvertrauen gut. Da in Hamburg nur diejenigen Punkte mitgenommen werden, die man gegen Teams holt, die einem in die gleiche Runde folgen, hat der Kantersieg vom Freitag tabellarisch keinen Wert.

Im anderen Freitagsspiel war die Konstellation ähnlich: Der SV Curslack-Neuengamme wird in die Aufstiegsrunde einziehen, für den Tabellenletzten Bramfelder SV geht es einzig und alleine um die Rettung. Gegen den SVCN hielt die Elf von Trainer Carsten Henning aber ordentlich mit, musste sich wegen eines Kopfball-Treffers von Janelt aus der 54. Minute dennoch geschlagen geben. Aufregung herrschte fünf Minuten vor Schluss, als der BSV einen Oelrich-Kopfball schon im Tor gesehen hatte, doch das Schiedsrichter-Gespann entschied, dass Gäste-Schlussmann Griese das Leder noch vor der Linie herausgekratzt hatte.

Harnik: Erst schaut er zu, dann schlägt er zu

Am Samstag fiel das Spiel zwischen Lohbrügge und dem USC Paloma aus, weiter ging es also erst am Sonntag. Da spielten erneut zwei Mannschaften von oben gegen zwei aus dem unteren Bereich. Hier schlug die TuS Dassendorf auswärts den HSV Barmbek-Uhlenhorst klar mit 6:0. Im ersten Durchgang traf Strömer für den noch ungeschlagenen Spitzenreiter (20.), ansonsten hielt BU ordentlich stand. In der Anfangsviertelstunde der zweiten Halbzeit ging es dann aber dahin, erst Kurczynski (52.) dann Buchholz (58.) erhöhten auf 3:0. Kurz darauf kam auch noch Tormaschine Harnik ins Dassendorfer Spieler, der in der 68. Minute prompt vollstreckte. Ein Doppelpack von Maggio (73./81.) machte das halbe Dutzend voll.

Nicht ganz so glamourös besiegte der TSV Sasel den Vorletzten Meiendorfer SV, aber mit dem 3:1 wird man im Lager des Tabellenzweiten wahrscheinlich auch bestens leben können. Ebenfalls kurz nach der Pause gelang ein Doppelschlag, Gerken (52.) und Jeske (55.) ließen den TSV jubeln. Das Anschlusstor von Zakerwal (67.) brachte immerhin eine fünfminütige Spannnungsphase, ehe Zankl in der 72. Minute mit dem 3:1 den Heimsieg vorentscheidend in die Wege leitete.