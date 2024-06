Como verpflichtet Ex-Austrianer Braunöder fix

Serie-A-Aufsteiger Como 1907 hat die Kaufoption für Matthias Braunöder gezogen. Dessen Ex-Verein Austria Wien darf sich über eine niedrige siebenstellige Ablösesumme freuen.

Matthias Braunöder spielt mit Como in der kommenden Saison in der Serie A. IMAGO/Andrea Rosito

Matthias Braunöder wird in der nächsten Saison in der italienischen Topliga Serie A spielen. Wie die Wiener Austria am Freitag bekanntgab, zog Aufsteiger Como 1907, bei dem der Mittelfeldspieler bereits seit Winter leihweise engagiert war, die Kaufoption. Die Austria erhält für den Burgenländer eine Ablösesumme in niedriger Millionenhöhe.

"Wir freuen uns riesig für Motz und sind stolz, dass sich ein Austria-Kind in Italien durchgesetzt hat und in der kommenden Saison Serie A spielen kann. Natürlich war und ist sein Abgang nicht einfach für den Verein, aber er wollte diesen Schritt zu Como im Winter unbedingt machen und hat seine Chance absolut genutzt. Er ist ein Vorbild für alle Absolventen unserer Akademie, die sich über Austria Wien für eine Top-Liga präsentieren wollen", meinte Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner.

Braunöder erarbeitete sich nach seinem Wechsel nach Como bereits Anfang März einen Stammplatz und kam in 13 Spielen (ein Tor) für die Norditaliener zum Einsatz. Als Tabellenzweiter gelang Como der direkte Aufstieg in die Serie A. Braunöders Vertrag läuft bis 2027.